Μουντιάλ: Η σχέση του με την ενδοοικογενειακή βία – Γιατί φοβούνται αύξηση οι εισαγγελείς σε Αγγλία και Ουαλία

Ήταν πριν από 10 ημέρες όταν η Αγγλία κέρδισε την Κροατία με 4-2, στον πρώτο της αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται φέτος στην Αμερική.

Η βουλευτής του Reform UΚ , Σάρα Πόουτσιν, έγραψε τότε στην πλατφόρμα X: «Για χάρη της ασφάλειας των γυναικών χρειαζόμαστε η Αγγλία να συνεχίσει να κερδίζει».

Η κριτική που δέχτηκε ήταν δριμεία, ενώ ο φιλανθρωπικός οργανισμός κατά της ενδοοικογενειακής βίας Refuge περιέγραψε τη δημοσίευσή της ως «εξαιρετικά ανάρμοστη (…) και ικανή να δώσει στους θύτες τη δυνατότητα να αποφύγουν τις ευθύνες τους».

Τα βίντεο που δείχνουν το πάθος και τον τρόπο με τον οποίο πανηγυρίζουν οι Βρετανοί φίλαθλοι είναι πλέον γνωστά και γίνονται εύκολα viral. Τι συμβαίνει όμως όταν οι πανηγυρισμοί ξεφεύγουν;

Τα επίσημα στοιχεία και οι έρευνες

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ έδειξε ότι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξάνονται όταν η Αγγλία έχει αγώνα: κατά 26% όταν νικά ή φέρνει ισοπαλία και κατά 38% όταν χάνει.

Παράλληλα, το Εθνικό Συμβούλιο των Επικεφαλής της Αστυνομίας (NPCC) δημοσίευσε στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του Euro 2024 αναφέρθηκαν στην αστυνομία 300 αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, με τα θύματα να εκτιμούν ότι η συμπεριφορά των κακοποιητών συνδεόταν με το ποδόσφαιρο.

Οι δηλώσεις των εισαγγελέων σε Αγγλία και Ουαλία δεν είναι επίσης ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές, καθώς αναμένουν αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών.

Οι αντιδράσεις και τα μέτρα

Όπως τόνισε η επικεφαλής του τομέα παρενοχλήσεων της Εισαγγελίας του Στέμματος (CPS), Ολίβια Ρόουζ, «γνωρίζουμε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό που προκαλεί την ενδοοικογενειακή βία, αλλά το ποτό και τα έντονα συναισθήματα μπορεί να την επιδεινώσουν».

Από την πλευρά της, η Έλι Μπατ του Refuge ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι το ποδόσφαιρο αυτό που προκαλεί την κακοποίηση, αλλά οι κακοποιητές», τονίζοντας ότι τίποτα άλλο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο, εκτός από τον ίδιο τον θύτη.

Παρ’ όλα αυτά, οι αρμόδιοι λαμβάνουν τα δικά τους μέτρα. Εισαγγελείς σε Αγγλία και Ουαλία προτρέπουν τα θύματα να απευθυνθούν στην αστυνομία και να καταγγείλουν τους κακοποιητές τους, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν θα διστάσουν» να τους φέρουν αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη.

Όπως πρόσθεσε η κυρία Ρόουζ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σε τέσσερις από τις πέντε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που παραπέμφθηκαν στην εισαγγελία από την αστυνομία απαγγέλθηκαν κατηγορίες. «Αυτό δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουμε αυτά τα περιστατικά», υπογράμμισε.

Η επικεφαλής της εθνικής αστυνόμευσης για την ενδοοικογενειακή βία, Λουίζα Ρολφ, τόνισε παράλληλα ότι «η αστυνομία μαζί με την εισαγγελία συνεργάζονται στενά, ώστε να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που διαθέτουν για να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους παραβάτες».

Η μεγάλη διοργάνωση ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου και χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη «γιορτή» του ποδοσφαίρου.

Πηγή: Deutche Welle

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