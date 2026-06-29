Καύσωνας – Γαλλία: Σε απελπιστική κατάσταση η χώρα – Δεν υπάρχει πλέον χώρος στα νεκροτομεία

Ραγδαία αύξηση θανάτων που σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη προκάλεσε στη Γαλλία το κύμα καύσωνα που συνεχίζει να πλήττει τη χώρα, με αποτέλεσμα τα νεκροτομεία της χώρας να έχουν… μπουκώσει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του France24, το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη νεκροτομείου δεν σταματά να χτυπάει. Από τη στιγμή που ο καύσωνας που έσπασε κάθε ρεκόρ άρχισε να στοιχίζει ζωές και να εξαντλεί τον αποθηκευτικό χώρο για τα πτώματα στο Παρίσι και πέρα από αυτό, οι υπεύθυνοι κηδειών και οι πενθούντες συγγενείς που τον καλούν έχουν ως επί το πλείστον την ίδια ερώτηση: Έχετε χώρο για ένα ακόμα;

Τεράστια αύξηση θανάτων λόγω καύσωνα

Με και τις 32 θέσεις στο ψυγείο του να είναι πλήρεις, ο Ζουχαίρ Χερτελί αναγκάζεται απρόθυμα να απαντά ευγενικά «Όχι», ξανά και ξανά και ξανά. «Αντιμετωπίζουμε μια πραγματικά καταστροφική κατάσταση», είπε. «Λαμβάνω εκατοντάδες τηλεφωνήματα». Καθώς ο ιστορικός καύσωνας μετέφερε τις θανατηφόρες θερμοκρασίες του προς την ανατολική Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο, η Γαλλία άρχισε να καταμετρά το ανθρώπινο κόστος που άφησε στο πέρασμά του.

Η στατιστική και δημόσια υγειονομική διαδικασία καταμέτρησης των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες. Ωστόσο, είναι ήδη προφανές ότι ο απολογισμός που επέφεραν οι έντονες, αμείωτες ακραίες θερμοκρασίες ήταν τρομερός στη Γαλλία, την πρώτη χώρα που επλήγη από τα μέσα Ιουνίου, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων που πέθαναν στα σπίτια τους. «Αντιμετωπίζουμε μια τεράστια αύξηση των θανάτων λόγω του καύσωνα και είμαστε πραγματικά γεμάτοι, γεμάτοι, γεμάτοι», είπε ο Χερτελί.

Στην πρώτη προκαταρκτική εκτίμησή της, η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανέφερε ότι οι θάνατοι αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά τη διάρκεια της κορύφωσης του καύσωνα στη Γαλλία την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος «έψησε» το μεγαλύτερο μέρος της μεγαλύτερης χώρας της Ευρώπης με θερμοκρασίες που σε πολλά μέρη ξεπέρασαν τους 40° C και έσπασαν επίσης ρεκόρ για τις υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας – ένα εξαντλητικό διπλό πλήγμα για τα κουρασμένα σώματα.

«Η θνησιμότητα θα είναι υψηλότερη»

Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας ανέφερε ότι την περασμένη Τετάρτη, όταν η χώρα κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις την προηγούμενη μέρα, σημειώθηκαν πάνω από 1.200 θάνατοι. Στη συνέχεια, οι θάνατοι αυξήθηκαν σε πάνω από 1.400 την Πέμπτη και σε άλλους 1.400 την Παρασκευή, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Για λόγους σύγκρισης, ο αριθμός θανάτων πριν από τον καύσωνα, τον Απρίλιο και τον Μάιο, κυμαινόταν μεταξύ 900 και 1.000 την ημέρα, ανέφερε.

Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι η εκτίμησή της για τουλάχιστον 1.000 επιπλέον θανάτους μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς καταφθάνουν περισσότερα πιστοποιητικά θανάτου για άτομα που πέθαναν στο σπίτι τους και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, όπου οι περισσότεροι θάνατοι δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά. «Κατά συνέπεια, η θνησιμότητα θα είναι υψηλότερη από αυτά τα πρώτα στοιχεία», ανέφερε η υπηρεσία.

Ανέφερε επίσης ότι το 85% των θανάτων που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια των τριών ημερών που μελετήθηκαν αφορούσαν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και ότι σημειώθηκε απότομη αύξηση των θανάτων στο σπίτι – κατά περίπου 40% – ιδίως στην περιοχή του Παρισιού. Ο Χερτελί και άλλοι εκπρόσωποι του κλάδου των κηδειών ανέφεραν ότι τα νεκροτομεία του Παρισιού εξάντλησαν γρήγορα τον αποθηκευτικό τους χώρο. Το Δημαρχείο δήλωσε ότι εγκαταστάθηκαν δύο προσωρινές μονάδες αποθήκευσης, με 20 θέσεις η καθεμία, για τα δημοτικά νεκροτομεία και ότι τα νοσοκομεία της πόλης παρείχαν άλλες 50 θέσεις.

Δεν υπάρχουν λύσεις

Ωστόσο, ο Χερτελί ανέφερε ότι οι υπεύθυνοι γραφείων κηδειών με τους οποίους μίλησε του είπαν ότι αναγκάζονται να αποθηκεύουν πτώματα σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Σαρτρ – 80 χιλιόμετρα από το Παρίσι – καθώς και σε άλλες περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα. Για να δημιουργήσει περισσότερο χώρο, είπε ότι έχει ζητήσει από τις αρχές άδεια να εγκαταστήσει προσωρινά ψυγεία-κοντέινερ έξω από το γραφείο κηδειών του, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού, αλλά εξακολουθεί να περιμένει το πράσινο φως.

«Οι οικογένειες υποφέρουν», είπε. «Δεν έχουμε καμία λύση να τους προσφέρουμε, επειδή τα νεκροτομεία είναι γεμάτα. Επομένως, μας συγκινεί βαθιά η κατάστασή τους, νιώθουμε συμπάθεια γι’ αυτούς, αλλά δεν μπορούμε να προσφέρουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πραγματικά ένα πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα», ανέφερε. Οι ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες του 2003, οι οποίες ξεπεράστηκαν αυτή τη φορά, συνοδεύτηκαν από 15.000 θανάτους, προκαλώντας αναστοχασμό σχετικά με τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Πάνω από 5.700 θάνατοι αποδόθηκαν επίσης στη ζέστη κατά τη διάρκεια ενός εξαιρετικά καυτού καλοκαιριού πέρυσι.

Άνθρωποι μονάχοι…

Η Βερονίκ Μπερτράν, διευθύντρια γραφείου κηδειών στο Παρίσι, δήλωσε ότι φοβάται ότι τα διδάγματα έχουν ξεχαστεί. «Οι περισσότεροι από τους θανάτους που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή αφορούν άτομα που ζούσαν μόνα τους στο σπίτι, απομονωμένα. Δεδομένων των συνθηκών υπό τις οποίες βρέθηκαν, δεν μπορεί να υπάρξει άλλο συμπέρασμα παρά ότι πρόκειται για θανάτους που προκλήθηκαν από τη ζέστη», είπε η Μπερτράν.

«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει οπωσδήποτε να ξυπνήσουν, ότι η αλληλεγγύη πρέπει να επιστρέψει, ότι τα γεγονότα του 2003 οδήγησαν σε μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, με τους ανθρώπους να σκέφτονται τους γείτονές τους, όσους γύρω τους ζουν μόνοι, και ίσως να ελέγχουν από καιρό σε καιρό αν πίνουν νερό και αν τους φροντίζουν», είπε. «Με το πέρασμα των χρόνων, ίσως έχουμε ξεχάσει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί ξανά και ότι η κατάσταση θα μπορούσε μάλιστα να είναι ακόμη χειρότερη».

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