Καύσωνας στην Ευρώπη: Μετατοπίζεται προς Καρπάθια και Βαλκάνια – Πλημμύρες και ρεκόρ κεραυνών σε Ολλανδία και Ιταλία (Photos/Video)

Υποχωρεί, έστω προσωρινά ο καύσωνας που ταλάνισε τη βορειοδυτική Ευρώπη και έρχεται ανατολικότερα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, δηλαδή προς Καρπάθια και Βαλκάνια. Την ίδια ώρα, οι περιοχές που έπληξε ιδαίτερα είχαν να αντιμετωπίσουν πλήθος κεραυνών που συνόδεθυσαν τις μπόρες, προκαλώντας προβλήματα σε Γαλλία, Ολλανδία και Ιταλία.

Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σε σύγκριση με τους πάνω από 190 εκατομμύρια κατοίκους της Γηραιάς Ηπείρου που αφορούσε η πρόβλεψη αυτή την Κυριακή.

Συνολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 269 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας), σε σύγκριση με τα πάνω από 380 εκατομμύρια χθες. Η ανάλυση αυτή του AFP βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένου σχεδόν του συνόλου της Ουγγαρίας, όπως και η Σερβία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Αυστρία, το νότιο τμήμα της Πολωνίας και το δυτικό της Ουκρανίας, αναμένεται να δει σήμερα τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Extreme heat has caused roads to melt in Nuremberg, Germany. Meanwhile, Europe’s heatwave is intensifying, with wildfires now spreading across southeastern Europe. (Video: Anshul/IG) pic.twitter.com/UTLbfgVm6K June 29, 2026

Το ίδιο ισχύει για 30 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ιταλία, κυρίως στην πυκνοκατοικημένη κοιλάδα του Πάδου. Το νοτιοδυτικό τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου, που είναι συνηθισμένο σε μεγάλη ζέστη, θα επηρεαστεί επίσης.

Στην ηπειρωτική Γαλλία, όπου η ζέστη υποχωρεί, αλλά παραμένει η επαγρύπνηση για την υγεία, περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται επίσης να επηρεαστούν.

Record Heatwave Kills Hundreds in France as Extreme Temperatures Disrupt Europe



♦️#France reported around 1,000 excess deaths during a record-breaking heatwave, with health authorities warning the toll is expected to rise as more deaths are confirmed in care homes and private… pic.twitter.com/seliiq507Q June 29, 2026

Κίνδυνος πυρκαγιών στα Βαλκάνια

Ο αντίκτυπος του καύσωνα με ρεκόρ θερμοκρασιών που προκάλεσε εκατοντάδες πλεονάζοντες θανάτους και διατάραξε την καθημερινή ζωή στην Ευρώπη για πάνω από μια εβδομάδα, γίνεται σήμερα αισθητός στα Βαλκάνια, με αυξανόμενες ανησυχίες για την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Επίσης υπάρχει προειδοποίηση ότι η ζέστη είναι πιθανόν να αυξηθεί ξανά από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας σε χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, που έφεραν το μεγαλύτερο βάρος τις τελευταίες ημέρες.

Στην Κροατία, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε κόκκινο συναγερμό σήμερα για περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ζάγκρεμπ και τους τουριστικούς προορισμούς του Σπλιτ και του Ντουμπρόβνικ.

Δεκάδες πυροσβέστες, συνεπικουρούμενοι από τέσσερα αεροπλάνα, έδιναν μάχη με τις φλόγες σε πυρκαγιά σε πευκοδάση στο τουριστικό νησί Βις στην Αδριατική, περίπου 55 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σπλιτ.

Στη γειτονική Σερβία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία RHMZ προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα.

Νοτιότερα, στην Αλβανία τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που έκαψε αρκετά στρέμματα θαμνώδους έκτασης και ελαιόδεντρων κοντά στο χωριό Κλος το σαββατοκύριακο.

Επιστήμονες δήλωσαν ότι ο καύσωνας, ο οποίος άρχισε στις 20 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, ενώ λόγω των υψηλών θερμοκρασιών διαταράχθηκε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υπέστησαν βλάβες υποδομές και προκλήθηκε υπερφόρτωση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

🇪🇺 The WHO says more than 1,300 people have died across Europe since June 21 as an unprecedented heatwave continues to sweep the continent.



Poland recorded a provisional all-time high of 40.5°C, while the Czech Republic reached a record 41.9°C.



WHO Director-General Tedros… pic.twitter.com/wAKKGrfy15 — Asia Nexus (@nexusasian) June 29, 2026

Η Γαλλία ανέφερε 1.000 πλεονάζοντες θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα. Η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Γαλλίας ανέφερε ότι οι περισσότερες απώλειες που σχετίζονταν με τον καύσωνα αφορούσαν ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και προειδοποίησε ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

Σύμφωνα με επιστήμονες, το κύμα αυτό ζέστης θα ήταν «ουσιαστικά αδύνατο» χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, πράγμα που κατέστησε τις υψηλές θερμοκρασίες αυτήν την εβδομάδα στη διάρκεια της νύχτας 100 φορές πιθανότερες από ό,τι θα ήταν μόλις πριν από δύο δεκαετίες.

Νέα ζέστη από τα δυτικά της Ευρώπης

Ο Λούκα Μερκάλι, ο πρόεδρος της Μετεωρολογικής Εταιρείας της Ιταλίας, δήλωσε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν ξανά από τις 5-6 Ιουλίου.

«Οι περιοχές που θα επηρεαστούν μοιάζουν σε γενικές γραμμές οι ίδιες όπως στο πρώτο κύμα, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας και σε κάποιο βαθμό της Βρετανίας», δήλωσε στο Reuters.

«Με την ακραία ζέστη, ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών αυξάνεται, αλλά βλέπουμε επίσης αρκετές καταιγίδες, πράγμα το οποίο προφανώς μετριάζει τον κίνδυνο αυτόν», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι αυτές έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα, άρα οι ποσότητες της βροχής μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό.

Μετά τον καύσωνα, καταστροφές σε Ιταλία, χιλιάδες κεραυνοί στην Ολλανδία

Ακόμη πιο τρομακτικό από το ρεκόρ ζέστης στη Γερμανία, χαρακτηρίζεται το φαινόμενο που ακολούθησε στην Κολωνία, όπου άνθρωποι αναζητούσαν καταφύγιο από την ξαφνική βίαιη καταιγίδα.

🇩🇪 En Allemagne, où les températures ont atteint jusqu’à 41 °C, un violent orage a frappé Cologne. ⛈️🥵 pic.twitter.com/nKRZmPEATh — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) June 28, 2026

Ισχυροί άνεμοι, χαλάζι και πλημμύρες έπληξαν και περιοχές της Γαλλίας το Σαββατοκύριακο προκαλώντας διακοπές ρεύματος για χιλιάδες νοικοκυριά.

Tras registrar temperaturas de hasta 41°C, en #Alemania, fue golpeada por una violenta tormenta que provocó un drástico cambio en las condiciones meteorológicas.



📹: Redes sociales pic.twitter.com/vDt3FGsd8u — La Silla Rota (@lasillarota) June 28, 2026

Ο ασταθής καιρός με μπαράζ από κεραυνούς που διαδέχτηκε τονκαύσωνα προκάλεσε έναν θάνατο από πτώση δέντρου στο Βέλγιο.

Το ρεκόρ καύσωνα που έπληξε την Ολλανδία μετατράπηκε σε καταιγίδες με ρεκόρ κεραυνών. Πάνω από 300.000 κεραυνοί συνόδευαν τις ξαφνικές πλημμύρες στο Άμστερνταμ .

⚾ Glastuinbouwers uit Ens, Noordoostpolder zijn flink de dupe van de schades die ontstaan zijn door de grote hagelstenen van gisteravond laat. Veel kassen zijn beschadigd geraakt. Hopelijk zijn zij goed verzekerd.



Foto: Peter Buysrogge#onweer#hagel pic.twitter.com/8pjoRzHGO0 — Art of Thunders Stormchasers (@Art_of_thunders) June 28, 2026

Σύμφωνα με το Dutchnews κεραυνός προκάλεσε φωτιά σε ένα αγρόκτημα στο χωριό Τόρνβερντ του Χρόνινγκεν.

I have truly witnessed an unbelievable thunderstorm outbreak in Amsterdam tonight. We’re going on 4 hours straight of constant lightning and downpours.



At peak ~30,000 strikes were detected in 30 min across Netherlands and northern Germany, ~17 lightning strikes a second. pic.twitter.com/PYKDRihhqY — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) June 28, 2026

Στο Τορίνο της νότιας Ιταλίας η χαλαζόπτωση προκάλεσε καταστροφές.

⛈️Danni ai veicoli a Crissolo (CN) a seguito del temporale grandigeno che ha colpito l'area nel pomeriggio di ieri. Foto di MP – Meteo Piemonte. pic.twitter.com/uVCFSRgYya — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 29, 2026

Άνεμοι 80 χιλιομέτρων την ώρα συνόδευαν την καταιγίδα στο Pessione di Chieri.

⛈️Segnalati danni da downburst a Verzuolo (CN) a seguito di uno dei violenti temporali che hanno colpito il Cuneese. Video di Gianmario Vietti. pic.twitter.com/tl5oyOuoZr — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 28, 2026

BBC: Φυσιολογική αλληλουχία καύσωνα και καταιγίδας

«Οι καλοκαιρινές καταιγίδες έχουν πολύ περισσότερη ενέργεια, επομένως μπορούν να μας δώσουν εντυπωσιακές επιδείξεις κεραυνών, πλημμυρικές βροχές ή μερικές φορές μεγάλο χαλάζι», μετέδωσε το BBCWeather εξηγώντας ότι ο ήλιος θερμαίνει έντονα το έδαφος και αυτό θερμαίνει τον αέρα.

«Αυτή η φυσαλίδα θερμού αέρα θα ανέβει προς τα πάνω στην ατμόσφαιρα με τον ίδιο τρόπο που ανεβαίνει ένα αερόστατο μέσα στο θόλο του. Καθώς ο αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω μέσω της ατμόσφαιρας, ψύχεται και η υγρασία στον αέρα μπορεί στη συνέχεια να μετατραπεί σε σταγονίδια νερού και κρυστάλλους πάγου», εξηγεί καθησυχαστικά το βρετανικό δίκτυο.

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