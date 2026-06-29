Θρίλερ με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Συνάντηση στη Ντόχα ανακοινώνει ο Τραμπ, διαψεύδει η Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συναντηθούν με το Ιράν στη Ντόχα την Τρίτη.

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ!» δημοσίευσε στο Truth Social νωρίς τη Δευτέρα.

Ο Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, είχε δηλώσει προηγουμένως στους δημοσιογράφους ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις τεχνικής ομάδας εργασίας για αυτήν την εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι οι τεχνικές συνομιλίες σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης «βρίσκονται σε καλό δρόμο» όπως είχε προγραμματιστεί, παρά την πρόσφατη ανταλλαγή πυρών.

Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Τραμπ θα συμμετάσχουν σε συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους στο Κατάρ την Τρίτη, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

«Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα πετάξουν στη Ντόχα για συναντήσεις υψηλού επιπέδου αυτή την εβδομάδα, καθώς συνεχίζουμε να συζητάμε το μνημόνιο κατανόησης», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Fox News.

«Στο περιθώριο αυτών των συνομιλιών υψηλού επιπέδου, θα υπάρξουν και τεχνικές συνομιλίες», πρόσθεσε η Λέβιτ.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος Τραμπ θέλησε να πιστωθεί εξ’ολοκλήρου το γεγονός ότι έπεσαν οι τιμές του πετρελαίου, συνδέοντάς την με την ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν.

«Είναι χαμηλότερες από ό,τι ήταν πριν από την έναρξη της αποπυρηνικοποίησης του Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν προσθέσει σε ξεχωριστή ανάρτηση, «Οι τιμές του φυσικού αερίου μειώνονται γρήγορα».

Ο Τραμπ τόνισε επίσης την αύξηση των ποσοστών αποδοχής του. «Τα υψηλότερα ποσοστά δημοσκοπήσεων που έχουν καταγραφεί ποτέ».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύτηκαν στα 73 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 69 δολάρια, αντανακλώντας μια πτώση περίπου 15% από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

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