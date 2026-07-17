Ο Τομ Κρουζ αποθεώνει την Οδύσσεια – «Ανυπομονώ να το ξαναδώ»

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Τη δική του έγκριση στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν δίνει ο Τομ Κρουζ ο οποίος αφού παρακολούθησε μια πρόωρη προβολή τοης ταινίας θέλησε να εκφράσει σημοσίως τον ενθουσιασμό του.

«Wow! Προς τον Κρις, την Έμα και ΟΛΟ το λαμπρό καστ και συνεργείο σας. Σας ευχαριστώ για μια καταπληκτική βραδιά σε κινηματογραφική αίθουσα. Ανυπομονώ να το ξαναδώ!» έγραψε ως λεζάντα σε μια φωτογραφία του, στην οποία κρατά ένα εισιτήριο κινηματογράφου μπροστά από την αίθουσα Imax 70mm της ταινίας.

Η Οδύσσεια είναι μια μεταφορά του έπους του Ομήρου που ακολουθεί τον Ματ Ντέιμον ως τον Έλληνα βασιλιά Οδυσσέα στο μακρύ ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο, όπου ελπίζει να επανενωθεί με τη σύζυγό του, Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ) και τον γιο του, Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ). Η Ζεντάγια, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Λουπίτα Νιόνγκο, ο Τζον Μπέρνθαλ, ο Έλιοτ Πέιτζ, ο Τράβις Σκοτ, η Σαρλίζ Θερόν και άλλοι συμπληρώνουν το γεμάτο αστέρια καστ, με την ταινία να διατηρεί -αυτή τη στιγμή- βαθμολογία κριτικών 96% στο Rotten Tomatoes.

Το «The Odyssey» έγραψε επίσης ιστορία ως η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX 70mm, καθιστώντας την μια μοναδικά καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία.

Ο Κρουζ υποστηρίζει εδώ και καιρό την προβολή ταινιών στη μεγάλη οθόνη. Είναι γνωστό ότι καθυστέρησε την κυκλοφορία του «Top Gun: Maverick» καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ώστε το κοινό να μπορέσει να το ζήσει στις αίθουσες αντί για τις πλατφόρμες streaming.

Ο πρωταγωνιστής του «Mission: Impossible» είναι επίσης γνωστός για την υποστήριξη του έργου άλλων κινηματογραφιστών, προωθώντας δημόσια ταινίες όπως τα «Tenet» και «Oppenheimer» του Νόλαν, καθώς και τα «Sinners», «Indiana Jones and the Dial of Destiny», «Twisters», «F1: The Movie», «The Running Man» και «Disclosure Day», μεταξύ άλλων.

Την ίδια στιγμή, ο Κρουζ προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της επόμενης ταινίας του, «Digger», με το πρώτο τρέιλερ να κάνει ντεμπούτο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αποκαλύπτοντας μια αγνώριστη εμφάνιση του ηθοποιού κάτω από βαρύ προσθετικό μακιγιάζ. Σε σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Γκ. Ινιάριτου, η κυκλοφορία της Warner Bros. κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου.

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