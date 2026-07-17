Θεσσαλονίκη: Τη Δευτέρα η απολογία του τέταρτου κατηγορούμενου για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Takeaways by to pontiki AI Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε από την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος φέρεται να του παρέδωσε κλειδιά του χώρου.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να μεσολάβησε για την παράδοση των κλειδιών στους 29χρονο και 26χρονη, οι οποίοι θεωρούνται από τις Αρχές ως οι φυσικοί δράστες.

Η δικογραφία περιλαμβάνει τη φονική επίθεση, καθώς και δύο ακόμη εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

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Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Το πρωί οδηγήθηκε από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου εκτελέστηκε τυπικά το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία.

Πώς προέκυψε η εμπλοκή του 25χρονου

Η εμπλοκή του φέρεται να προέκυψε κατά την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 25χρονος κατονομάστηκε ως το πρόσωπο στο οποίο ο 24χρονος παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κατοικία της οικογένειας Νέστορα.

Ο 25χρονος φέρεται στη συνέχεια να παρέδωσε τα κλειδιά στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι θεωρούνται από τις Αρχές οι φυσικοί δράστες της φονικής επίθεσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 25χρονος και ο 24χρονος γνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο, καθώς είναι και οι δύο φοιτητές.

Τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση

Ο 25χρονος, ο οποίος είναι γνωστός στις διωκτικές Αρχές και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το τέταρτο άτομο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση.

Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις:

του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος

του 29χρονου

της 26χρονης

Και οι τρεις κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια.

Οι κατηγορίες που ερευνώνται

Η ποινική δίωξη έχει ασκηθεί κατά παντός υπευθύνου και αφορά, μεταξύ άλλων, τις πράξεις της:

ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένης και σε απόπειρα

τρομοκρατικής οργάνωσης

έκρηξης

κατοχής εκρηκτικών

εμπρησμού

Η προσωποποίηση των πράξεων θα γίνει από την ανακρίτρια κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Στη δικογραφία και δύο ακόμη εμπρηστικές επιθέσεις

Η δικογραφία περιλαμβάνει τη φονική επίθεση από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται και οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

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