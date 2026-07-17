search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 10:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.07.2026 09:50

Βριλήσσια: Άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο – Σκότωσε κατοικίδιο και τραυμάτισε σοβαρά έναν 66χρονο, συνελήφθη η ιδιοκτήτρια

17.07.2026 09:50
skylos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μία σοκαριστική επίθεση δέχτηκε ένας άνδρας με το κατοικίδιό του από ένα σκυλί, σε φούρνο στα Βριλήσσια.

Το περιστατικό έγινε στις 7 το πρωί όταν μία γυναίκα έδεσε το σκυλί της έξω από τον φούρνο για να ψωνίσει. Το σκυλί της όμως είδε ένα άλλο σκυλί με τον ιδιοκτήτη του να πλησιάζει και αγρίεψε.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατάφερε να λυθεί και αφού επιτέθηκε και σκότωσε το άλλο σκυλί, τραυμάτισε σοβαρά τον άνδρα που το μετέφερε μαζί του.

Ο 66χρονος έχει τραυματιστεί σοβαρά σε χέρι, ώμο και γόνατο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Η Ιταλία «ψήνεται», αλλά η Ελλάδα γλιτώνει τα χειρότερα – Έρχεται «μίνι καύσωνας» με ημερομηνία λήξης και… δροσερή ανατροπή!

Πάρος: 23χρονος εμβόλισε μοτοσικλέτα αστυνομικού για να αποφύγει τον έλεγχο – Η σύλληψή του αποκάλυψε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών

«Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Έψαχνε να πάρει 1,5 ευρώ επιπλέον», λέει ο 92χρονος για τον υπάλληλο βενζινάδικου που τον περιέλουσε με πετρέλαιο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
naky-agathou-new
LIFESTYLE

Πέθανε η παρουσιάστρια Νάκυ Αγάθου

gipedo-neas-yorkis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: Ο τελικός ξεπέρασε και το Super Bowl – Αστρονομικά ποσά για ένα εισιτήριο

elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με… άτυπη Κ.Ο. στη Βουλή η ΕΛΑΣ

nea dimokratia new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μέγαρο Μαξίμου παίρνει σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση Γεωργιάδη περί συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά – Η πολιτική δεν είναι «deal», απαντά

TAMEIO_ANAKAMPSHS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: Τέλος τα «πακέτα», έρχεται η επενδυτική «ξηρασία» από το 2027

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

maro-kontou-eksot
LIFESTYLE

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού – «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο...» (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 10:48
DOLOFONIASALAMINA

Ισόβια στην 47χρονη για την άγρια δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα – Είχε στήσει σκηνικό ληστείας

naky-agathou-new
LIFESTYLE

Πέθανε η παρουσιάστρια Νάκυ Αγάθου

gipedo-neas-yorkis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: Ο τελικός ξεπέρασε και το Super Bowl – Αστρονομικά ποσά για ένα εισιτήριο

1 / 3