Βριλήσσια: Άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο – Σκότωσε κατοικίδιο και τραυμάτισε σοβαρά έναν 66χρονο, συνελήφθη η ιδιοκτήτρια

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Μία σοκαριστική επίθεση δέχτηκε ένας άνδρας με το κατοικίδιό του από ένα σκυλί, σε φούρνο στα Βριλήσσια.

Το περιστατικό έγινε στις 7 το πρωί όταν μία γυναίκα έδεσε το σκυλί της έξω από τον φούρνο για να ψωνίσει. Το σκυλί της όμως είδε ένα άλλο σκυλί με τον ιδιοκτήτη του να πλησιάζει και αγρίεψε.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατάφερε να λυθεί και αφού επιτέθηκε και σκότωσε το άλλο σκυλί, τραυμάτισε σοβαρά τον άνδρα που το μετέφερε μαζί του.

Ο 66χρονος έχει τραυματιστεί σοβαρά σε χέρι, ώμο και γόνατο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

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