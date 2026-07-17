Ισόβια στην 47χρονη για την άγρια δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα – Είχε στήσει σκηνικό ληστείας

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Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά στην 47χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα τον Οκτώβριο του 2025.

Η άτυχη γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της φέροντας τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα από γυάλινο μπουκάλι και μαχαίρι.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας η 75χρονη είχε καταγραφεί να ικετεύει τον δράστη να μην τη σκοτώσει αποκαλώντας τον «αγόρι μου» και στη συνέχεια να ξεψυχά λέγοντας το «Πάτερ ημών».

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Σαλαμίνα

Για περίπου ένα μήνα το έγκλημα παρέμενε ανεξιχνίαστο με τις αρχές να εκτιμούν ότι επρόκειτο για ληστεία, καθώς από το σπίτι έλειπαν περίπου 8.000 ευρώ.

Όμως στη συνέχεια από την αξιοποίηση μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων ευρημάτων οι αστυνομικοί άρχισαν να υποψιάζονται την 47χρονη νύφη του θύματος.

Από τα στοιχεία της έρευνας είχε προκύψει ότι η 47χρονη ήταν εθισμένη στον τζόγο, γνώριζε για την ύπαρξη των χρημάτων και είχε σχεδιάσει τον τρόπο με τον οποίο θα εισέβαλε στο σπίτι της 75χρονης.

Μετά τη σύλληψή της είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς ότι δολοφόνησε την πεθερά της, αλλά στη συνέχεια κατά την ανακριτική διαδικασία η 47χρονη ανακάλεσε την ομολογία της, υποστήριξε πως δεν θυμάται τίποτα και επικαλέστηκε κενά μνήμης.

Επέμεινε στην αθωότητά της η κατηγορούμενη

Στη δίκη που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, η κατηγορούμενη επέμεινε στην αθωότητά της και επανέλαβε τους ισχυρισμούς της περί κενών μνήμης.

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή της 47χρονης και το δικαστήριο προχώρησε στην καταδίκη της, απέρριψε όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς της και δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά.

Πλέον η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο, καθώς η υπεράσπιση της 47χρονης θα ασκήσει έφεση.

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