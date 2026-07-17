Marfin: Οι προσωπικές φωτογραφίες, τα κινητά καπέλα και τα βίντεο της επίθεσης

Takeaways by to pontiki AI Οι Αρχές συνέταξαν τη δικογραφία για τον εμπρησμό της Marfin αξιοποιώντας προσωπικές φωτογραφίες, βίντεο και αναρτήσεις από τα κοινωνικά δίκτυα των κατηγορουμένων.

Η έρευνα βασίστηκε στη σύγκριση αντικειμένων, όπως σακίδια, καπέλα και παπούτσια, καθώς η βιομετρική ανάλυση των χαρακτηριστικών του προσώπου δεν οδήγησε σε πλήρη ταυτοποίηση.

Για τα δύο πρώτα άτομα, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αντιστοίχιση των σακιδίων τους με υλικό από παλαιότερες φωτογραφίες και η διασταυρούμενη κατοχή αυτών.

Η περίπτωση του τρίτου κατηγορούμενου παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες, καθώς η σύγκριση περιορίστηκε αποκλειστικά στον σωματότυπο και σε περιορισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου και των μαλλιών.

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Οι προσωπικές φωτογραφίες, οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, τα βίντεο και οι φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης αποτέλεσαν τα κομμάτια που συνέθεσαν το παζλ για να συνταχθεί η δικογραφία σε βάρος των τριών κατηγορουμένων για τον εμπρησμό της Marfin το 2010.

Τα καπέλα και τα γυαλιά

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν τα κινητά αντικείμενα – καπέλα, γυαλιά, παπούτσια και σακίδια – καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε ότι ταυτίζονται με αυτά που είχαν στην κατοχή τους οι συλληφθέντες.

Όσον αφορά όμως στη βιομετρική σύγκριση, στην εξέταση του σωματότυπου και άλλων μορφολογικών χαρακτηριστικών, δεν υπήρξε πλήρης ταυτοποίηση των υπόπτων με τα άτομα που εμφανίζονται στο υλικό από τα επεισόδια.

Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές επισημαίνουν στη σχετική έκθεση ότι τα πρόσωπα «προσομοιάζουν», χωρίς να μπορεί να στοιχειοθετηθεί απόλυτη ταυτοποίηση.

Κατά την έρευνα, οι Αρχές χρησιμοποίησαν κωδικές ονομασίες: «Άτομο Α», «Άτομο Β» και «Άτομο Γ» για τα πρόσωπα που φαίνονται στα καρέ της επίθεσης, και «Άτομο 1», «Άτομο 2» και «Άτομο 3» για τα πρόσωπα αναφοράς που προέκυψαν από παλαιότερο υλικό, ταυτοποιητικά έγγραφα και φωτογραφίες.

Η ουσία της ταυτοποίησης ήταν η εξής: οι Αρχές εξέτασαν αν το «Άτομο Α» των καρέ της επίθεσης αντιστοιχεί στο «Άτομο 1», αν το «Άτομο Β» αντιστοιχεί στο «Άτομο 2» και αν το «Άτομο Γ» αντιστοιχεί στο «Άτομο 3».

Έτσι έφτασαν στο «Άτομο Α»

Για το «Άτομο Α», οι εξεταστές εντόπισαν ομοιότητες στο εμφανές τμήμα του προσώπου, στον σωματότυπο, στα γυαλιά και στο καπέλο.

Το πρόσωπο δεν ήταν πλήρως ορατό, καθώς το κάτω μέρος ήταν καλυμμένο. Έτσι, η ανάλυση εστίασε σε ό,τι μπορούσε να συγκριθεί: στο πάνω μέρος του προσώπου, στη διάπλαση, στις αναλογίες του σώματος, στη θέση των γυαλιών και στο καπέλο που φορούσε.

Το στοιχείο, όμως, που φαίνεται να αποκτά τη μεγαλύτερη βαρύτητα για το «Άτομο Α» είναι το σακίδιο. Το σακίδιο που εμφανίζεται στην πλάτη του την ημέρα της επίθεσης δεν αξιολογήθηκε απλώς ως ένα σακίδιο ίδιου χρώματος ή παρόμοιου τύπου.

Σύμφωνα με την έκθεση, ταυτίζεται σε γενικά χαρακτηριστικά και εμφανίζει τα ίδια ειδικά και επίκτητα χαρακτηριστικά με σακίδιο που είχε καταγραφεί σε παλαιότερο φωτογραφικό υλικό.

Τα υποδήματα του «Ατόμου Β»

Για το «Άτομο Β», η σύγκριση του προσώπου ήταν ακόμη δυσκολότερη, καθώς τα χαρακτηριστικά του εμφανίζονται πλήρως καλυμμένα με μαντήλι ή μάσκα. Αυτό πρακτικά εμπόδισε την ασφαλή μορφολογική ανάλυση του προσώπου.

Ωστόσο, η έκθεση εντόπισε ομοιότητες στον σωματότυπο και στα υποδήματα.

Και εδώ, όμως, το βασικό στοιχείο ήταν το σακίδιο. Το σακίδιο που φέρει το «Άτομο Β» στα καρέ της επίθεσης εμφανίζεται, κατά την εργαστηριακή εξέταση, να έχει τα ίδια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με σακίδιο που είχε καταγραφεί σε παλαιότερο υλικό. Επιπλέον, τα παπούτσια που φορά την ημέρα της επίθεσης προσομοιάζουν σε αρκετά γενικά χαρακτηριστικά με παπούτσια που είχαν εντοπιστεί στο συγκριτικό υλικό.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα αφορά τη διασταυρούμενη κατοχή των σακιδίων. Σύμφωνα με την έκθεση, σακίδια με ιδιαίτερα επίκτητα χαρακτηριστικά εμφανίζονται την περίοδο 2008-2010 να τα φέρουν ή να βρίσκονται κοντά στα «Άτομα 1» και «2».

Την ημέρα της επίθεσης, όμως, τα ίδια σακίδια εμφανίζονται στα «Άτομα Α» και «Β» με διασταυρούμενη αντιστοίχιση. Πιο απλά, το γκρι σακίδιο του Ατόμου 1 το είχε μαζί του την ημέρα της τραγωδίας το Άτομο Β ενώ μπλε σακίδιο με την κόκκινη ένδειξη του Ατόμου 2 το κουβαλούσε μαζί του το Άτομο 1.

Η δυσκολία του «Ατόμου Γ»

Για το «Άτομο Γ», τη γυναίκα που εμφανίζεται στο υλικό και πρόκειται για την 46χρονη η οποία συνελήφθη στο Λονδίνο, η εικόνα είναι διαφορετική.

Εκεί δεν εντοπίστηκε αντίστοιχο αντικείμενο, όπως σακίδιο, παπούτσια, γυαλιά ή καπέλο, που να μπορεί να λειτουργήσει ως τόσο ισχυρός συνδετικός κρίκος.

Η σύγκριση περιορίστηκε κυρίως στον σωματότυπο, στο ορατό μέρος του προσώπου, στο μέτωπο, στη γραμμή και στο χρώμα των μαλλιών.

Η έκθεση καταγράφει ομοιότητες του «Ατόμου Γ» με το «Άτομο 3» ως προς τον σωματότυπο και το εμφανές τμήμα του προσώπου και των μαλλιών.

Το συμπέρασμα, όμως, είναι πιο περιορισμένο από εκείνο για τους δύο άνδρες, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχο αντικείμενο που να ενισχύει τη σύγκριση με τον τρόπο που το κάνουν τα σακίδια στην περίπτωση των «Ατόμων Α» και «Β».

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