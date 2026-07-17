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17.07.2026 11:00

Βόλος: 48χρονος έπεσε από δέντρο και δίνει μάχη για τη ζωή του

17.07.2026 11:00
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Ένας 48χρονος πατέρας τριών παιδιών τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από δέντρο στη Μακρινίτσα.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες κοπής ξύλων, είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι γιατροί χαρακτηρίζουν τις επόμενες ώρες ιδιαίτερα κρίσιμες, ενώ συγγενείς και φίλοι αγωνιούν για την εξέλιξη της υγείας του.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο 48χρονος εργάζεται στο Νοσοκομείο Βόλου και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του, οι οποίοι κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο εργατικό και συνεπή. Παράλληλα, εργαζόταν σε υλοτομικές και αγροτικές εργασίες για να συμπληρώσει το εισόδημά του.

Το ατύχημα συνέβη στη Μακρινίτσα, όταν -για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί- έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ βρισκόταν πάνω σε δέντρο. Η πτώση του προκάλεσε σοβαρότατο τραυματισμό στο κεφάλι, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα στο κρανίο.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια αποφάσισαν τη διασωλήνωσή του, μεταφέροντάς τον στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Η αγωνία για την πορεία της υγείας του παραμένει έντονη.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν διαρκώς την κατάστασή του, ενώ οι συνάδελφοι και οι άνθρωποι που τον γνωρίζουν εκφράζουν την ελπίδα ότι θα ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία και θα επιστρέψει σύντομα στην οικογένεια και την εργασία του.

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