Τηλεοπτική κόντρα Γεωργιάδη-Τσουκαλά: «Πανηγυρίζετε που παραπέμπονται 4» – «Για να ρίξετε τον Μητσοτάκη είστε ξενόδουλοι»

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Άγρια κόντρα ξέσπασε στο στούντιο του Action 24 μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Κώστα Τσουκαλά.

Ο υπουργός Υγείας ενώ δεν είχε μπει ακόμη στο στούντιο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, γύρισε και είπε σε ζωντανή σύνδεση: «Να ο κύριος Τσουκαλάς, που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα πως θα ανανεωθεί για πέντε χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων».

Ο Τσουκαλάς δεν το άφησε να πέσει κάτω: «Θα έπρεπε να είχατε κρυφτεί κανονικά. Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πήγατε κουβά».

«Πετάτε καπνογόνα επειδή παραπέμπονται τέσσερις βουλευτές και όχι 11. Ζητήστε συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα» συνέχισε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, με τον Γεωργιάδη να τον ρωτάει αν στην Τρικούπη είναι «με τον Άρειο Πάγο ή την Κοβέσι».

Οσο περνούσε η ώρα, η ένταση ανέβαινε.

«Κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή σε διασπάθιση ευρωπαϊκού χρήματος 13.000 ευρώ. Δηλαδή, τρίχες κατσαρές. Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κυρίου Ανδρουλάκη; Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο ο κύριος Ανδρουλάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Για να ρίξετε τον Μητσοτάκη είστε ξενόδουλοι» ανέφερε ο υπουργός Υγείας που επιτέθηκε και στην Κοβέσι, κάνοντας λόγο για «μεθοδευμένη πολιτική παρέμβαση».

«Κίνητρό τους ήταν να αναγκαστεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να αποδεχθεί το γελοίο επιχείρημα της κυρίας Κοβέσι.Είναι ο πρώτος θεσμός στον δυτικό κόσμο που διεκδικεί για τον εαυτό του το δικαίωμα στην αυτοανανέωση. Ισχυρίζονται, και δεν γελάνε, ότι είναι οι μοναδικοί στον πλανήτη που μπορούν να ψηφίζουν τον εαυτό τους εσαεί. Ούτε οι Ζουλού», ανέφερε, ενώ δήλωσε βέβαιος ότι και οι τέσσερις βουλευτές θα αθωωθούν πανηγυρικά, παραπέμποντας στα πορίσματα της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

«Έβριζαν όλη μέρα εμένα που επιτίθεμαι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πού είναι τώρα να μιλήσουν για τον ευρωπαϊκό θεσμό που ασχολείται με αυτές τις τρίχες; Εγώ δεν έχω τέτοιου είδους ευγένειες όταν βλέπω να καταπατάται η Δημοκρατία», ανέφερε.

Η λέξη «ξενόδουλοι» προκάλεσε την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ για να βγει λάδι μέσα από το τέλμα των σκανδάλων και της διαφθοράς που παράγει, αποκάλεσε δια του Άδωνι Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ “ξενόδουλο”. Αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της ΝΔ.

Όταν τον Μάιο του 2023 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αποκάλυπτε ότι επίκειται η ευρωπαϊκή επιτήρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης τον κατηγορούσε ότι “δεν φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας” και έχει τάχα μια “περίεργη εμμονή”. Λίγους μήνες αργότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτούσε τον Πρωθυπουργό στη Βουλή τι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντούσε ότι υπάρχουν “κάποιες σκιές”.

Και αμέσως μετά άρχισαν να έρχονται οι δικογραφίες βροχή και να ζει το Κοινοβούλιο αλγεινές στιγμές για να καλυφθούν οι υπουργοί Βορίδης και Αυγενάκης για τους οποίους η δικαιοσύνη ζητούσε έρευνα. Με λίγα λόγια, επιτέθηκαν λυσσαλέα σε αυτόν που χτυπούσε το καμπανάκι του κινδύνου με εκφράσεις περί προδοτών, για να κρύψουν τη δυσωδία των σκανδάλων τους.

Σήμερα αποκαλούν την αξιωματική αντιπολίτευση “ξενόδουλη” επειδή υποστηρίζει έναν Ευρωπαϊκό Θεσμό και γιατί επιχειρηματολογεί ότι το σκάνδαλο φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους καθώς πέρα από τους 4 βουλευτές που θα κληθούν στο δικαστήριο, διώκονται ο ήδη καταδικασθείς για άλλη όμοια υπόθεση, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελάς και υποψήφιος ευρωβουλευτής, δύο Περιφερειακοί Διευθυντές και ο πρώην Γενικός Διευθυντής ‘Άμεσων Ενισχύσεων, όλοι βέβαια από την κλειστή επετηρίδα των επιτελικών της… αριστείας της ΝΔ.

Πάει πολύ να κουνούν το δάκτυλο αυτοί που έπαιξαν στα ζάρια την εθνική ασφάλεια με την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν αξίζει στη χώρα μια τέτοια διακυβέρνηση που δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ούτε την προοπτική ούτε την αξιοποίηση των μεγάλων ευκαιριών προς χάριν των πολιτών της χώρας και όχι των φίλων και κολλητών τους».

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