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17.07.2026 10:07

Ο Γεωργιάδης… στηρίζει Πολάκη: Είναι η μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ να μείνει στην επικαιρότητα

17.07.2026 10:07
adonis-georgiadis

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Ο Αδωνις Γεωργιάδης… αιφνιδίασε με μία δήλωσή του καθώς χαρακτήρισε τον Παύλο Πολάκη ως τη «μόνη ελπίδα» του ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει στην πολιτική επικαιρότητα.

Επιτέθηκε παράλληλα στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως αυτός ήταν η αιτία της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Τσίπρας, όταν συνετρίβη από τον Μητσοτάκη το 2023, τι είπε στον εαυτό του; “Σιγά μη με φάνε οι Συριζαίοι”. Από τότε δούλευε για να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βέβαιο ότι η καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Το ότι αυτός σχεδίασε να καταστρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ έχει μία λογική. Το ότι οι άλλοι δέχθηκαν να καταστραφούν με τόση ευκολία, αυτό με ξεπερνά», ανέφερε ο υπουργός Υγείας ο οποίος πέρασε στη συνέχεια και σε ειρωνικά σχόλια κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Γεωργιάδης υποστήριξε επίσης ότι ο Τσίπρας στις εμφανίσεις του αντέγραψε τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Τον έβλεπα που μιλούσε με τους πολίτες μέσα από τα ψηφιακά παράθυρα. Αντέγραψε τον Κασσελάκη, κόπι-πάστε, όπως έλεγε και ο Πολάκης. Άντε Αλέξη μου και στα γήπεδα του τένις», είπε χαρακτηριστικά, ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν θα έπαιζε τένις μαζί του, απάντησε: «Για ball boy θα τον έχουμε».

Τέλος, συγκρίνοντας τον Παύλο Πολάκη με τη Ρένα Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι ο πρώτος αποτελεί τη μοναδική ελπίδα του κόμματος.

«Ο Πολάκης είναι η μόνη τους ελπίδα να κάνουν κάτι. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν στη Βουλή, αλλά κάποια φασαρία θα την κάνει, θα ταράξει τα νερά, θα τσακωθεί με τον Τσίπρα, με εμένα, θα πει καμιά χοντράδα, θα γράψει κάτι τα μεσάνυχτα στο Facebook, κάτι θα κάνει. Με τη Δούρου θα είναι ψόφια τα πράγματα», ανέφερε.

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