Με ηλεκτρονικό «σαφάρι» μετά τις δηλώσεις η ΑΑΔΕ ψάχνει λάθη και αδήλωτα εισοδήματα χιλιάδων φορολογουμένων

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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ γυρίζει σελίδα και ενεργοποιεί το δεύτερο και ίσως πιο κρίσιμο στάδιο της φετινής φορολογικής εκστρατείας: τις μαζικές ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Στόχος δεν είναι πλέον να υποβληθούν οι δηλώσεις, αλλά να εντοπιστούν όσοι δήλωσαν λιγότερα εισοδήματα, συμπλήρωσαν λανθασμένους κωδικούς ή εμφάνισαν στοιχεία που δεν συμβαδίζουν με τα δεδομένα που διαθέτει ήδη η φορολογική διοίκηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας για τις τροποποιητικές δηλώσεις και θα πραγματοποιηθούν σε διαδοχικά κύματα, ώστε μέχρι το φθινόπωρο να έχουν εντοπιστεί οι υποθέσεις με τη μεγαλύτερη φορολογική απόκλιση.

Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν κυρίως εισοδήματα από ενοίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις, αναδρομικές αποδοχές, αμοιβές από περιστασιακή εργασία, τόκοι, μερίσματα και κάθε στοιχείο που έχει αποσταλεί στην ΑΑΔΕ από τρίτους φορείς αλλά δεν εμφανίζεται στη δήλωση του φορολογουμένου.

Η διαφορά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι ότι η φορολογική διοίκηση διαθέτει πλέον πολύ περισσότερα ψηφιακά εργαλεία. Τα δεδομένα από το myDATA, τις τράπεζες, τους εργοδότες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλά και τις ανταλλαγές πληροφοριών με άλλες χώρες συγκρίνονται αυτόματα με τις δηλώσεις εισοδήματος. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ επεκτείνει διαρκώς τις ψηφιακές διασταυρώσεις, όπως έδειξαν και οι πρόσφατοι έλεγχοι μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου, όπου διαπιστώθηκαν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας σε συγκεκριμένους κλάδους.

Όσοι διαπιστώσουν ότι έχουν κάνει λάθος, έχουν ακόμη ένα στενό χρονικό περιθώριο να το διορθώσουν. Μέχρι τις 24 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς να θεωρείται εκπρόθεσμη, ενώ για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία φθάνει έως τις 31 Ιουλίου. Μετά τις ημερομηνίες αυτές, η εικόνα αλλάζει αισθητά.

Αν η ανακρίβεια εντοπιστεί από τη φορολογική διοίκηση και όχι από τον ίδιο τον φορολογούμενο, εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Εκτός από τον επιπλέον φόρο, επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από το 10% της διαφοράς και μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο 50% όταν η απόκλιση υπερβαίνει το μισό του φόρου που είχε δηλωθεί αρχικά. Στην τελική επιβάρυνση προστίθενται και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, γεγονός που μπορεί να εκτοξεύσει το συνολικό ποσό.

Οι φοροτεχνικοί επισημαίνουν ότι οι περισσότερες υποθέσεις δεν αφορούν οργανωμένη φοροδιαφυγή αλλά λάθη που γίνονται κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι το περιθώριο διόρθωσης περιορίζεται όσο αυξάνονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου εισοδήματα από αναδρομικά, περιστασιακή εργασία ή μισθώσεις δεν μεταφέρονται σωστά στη δήλωση ή παραλείπονται εντελώς, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται αργότερα μέσω των διασταυρώσεων.

Το νέο κύμα ελέγχων αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΑΑΔΕ για αύξηση της εισπραξιμότητας χωρίς την επιβολή νέων οριζόντιων φορολογικών μέτρων. Η λογική είναι ότι όσο ενισχύεται το ψηφιακό αποτύπωμα των συναλλαγών, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια απόκρυψης εισοδημάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα η Αρχή επενδύει διαρκώς σε νέες ψηφιακές εφαρμογές και διασταυρώσεις, μεταφέροντας το βάρος από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στους αυτοματοποιημένους ελέγχους μεγάλης κλίμακας.

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