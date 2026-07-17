Ταμείο Ανάκαμψης: Τέλος τα «πακέτα», έρχεται η επενδυτική «ξηρασία» από το 2027

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Το κυβερνητικό success story για τα δισεκατομμύρια που θα «μεταμόρφωναν» την ελληνική οικονομία φτάνει με μαθηματική ακρίβεια στην ημερομηνία λήξης του. Η επόμενη ημέρα της μετά-Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) εποχής είναι ήδη εδώ –στα χαρτιά τουλάχιστον– και το τοπίο που διαμορφώνεται για τις δημόσιες επενδύσεις προμηνύεται εξαιρετικά «σφιχτό», για να μην πούμε άνυδρο.

Η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030, αποκαλύπτει χωρίς επικοινωνιακά φίλτρα το μέγεθος της επενδυτικής «βουτιάς».

Το μεγάλο «ψαλίδι»: Χάνονται 6 δισεκατομμύρια σε μία νύχτα!

Για να καταλάβουμε τι μας ξημερώνει από το 2027, αρκεί μια απλή σύγκριση των αριθμών που η ίδια η κυβέρνηση αποδέχεται:

Το «χρυσό» 2026: Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων για φέτος αγγίζει το ιστορικό υψηλό των 16,692 δισ. ευρώ. Από αυτά, σχεδόν τα μισά –τα 7,192 δισ. ευρώ– προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η «ανώμαλη προσγείωση» του 2027: Με το που φεύγει το RRF, ο πήχης των επενδυτικών κονδυλίων πέφτει απότομα στα 10,6 δισ. ευρώ. Μέσα σε ένα βράδυ, η ελληνική οικονομία χάνει μια αιμοδοσία ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι, στρέφοντας το ενδιαφέρον στο «νέο» ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Ωστόσο, η αλήθεια είναι μία: Οι εθνικοί πόροι (3,6 δισ. ευρώ) και τα συγχρηματοδοτούμενα (7 δισ. ευρώ) δεν αρκούν για να καλύψουν το τεράστιο κενό που αφήνει πίσω του το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα νέα «καλάθια» και οι ευρωπαϊκές αλχημείες

Για να μην φανεί η απόλυτη γύμνια του επενδυτικού σχεδιασμού, το οικονομικό επιτελείο ρίχνει στο τραπέζι δύο νέα ευρωπαϊκά εργαλεία, τα οποία όμως έχουν πολύ συγκεκριμένο (και στενά στοχευμένο) προσανατολισμό:

1. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: Με προϋπολογισμό 5,255 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2032. Παρουσιάζεται ως «σωσίβιο» για ευάλωτα νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως στην πραγματικότητα είναι ένα ταμείο ανακούφισης από τις παρενέργειες που φέρνει η ίδια η –βίαιη πολλές φορές– πράσινη μετάβαση.

2. Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού: Ύψους 1,502 δισ. ευρώ, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των συστημάτων.

Κοινώς, «πράσινα» κονδύλια υπάρχουν, αλλά για βαριές υποδομές, παραγωγική ανασυγκρότηση και πραγματική τόνωση της αγοράς, οι κάνουλες στερεύουν.

Σαφάρι ωριμότητας και «τελεσίγραφο» μέχρι τον Σεπτέμβριο

Η κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι το παιχνίδι πλέον στενεύει, στέλνει τελεσίγραφο στους φορείς υλοποίησης. Υπουργεία, Περιφέρειες και Δήμοι καλούνται να υποβάλουν τις προβλέψεις δαπανών τους για την περίοδο 2027-2030 στο σύστημα e-ΠΔΕ έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026.

Το μήνυμα του Υπουργείου είναι σαφές και κυνικό: «Τέρμα τα χατίρια και οι καθυστερήσεις». Θα χρηματοδοτούνται μόνο ώριμα έργα με αποδεδειγμένο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Όποιος δήμος ή φορέας κοιμηθεί, θα χάσει και τα ελάχιστα ψίχουλα που απομένουν στο τραπέζι, καθώς ο κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι πλέον θανάσιμος.

Το πολιτικό διακύβευμα

Το μεγάλο ερώτημα της επόμενης μέρας δεν είναι απλώς αν οι φορείς θα μάθουν να ζούνε με λιγότερα. Είναι ότι ο επίσημος σχεδιασμός στήριξε σχεδόν όλο το αφήγημα της ισχυρής ανάπτυξης σε ένα προσωρινό χρηματοδοτικό εργαλείο (το RRF) που δημιουργήθηκε εκτάκτως για την πανδημία.

Καθώς η κάνουλα του Ταμείου Ανάκαμψης κλείνει οριστικά, η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα: Τη χαμηλή παραγωγικότητα, την έλλειψη μεγάλων εγχώριων επενδύσεων και μια αγορά που συνεχίζει να πιέζεται. Το 2027 θα είναι η χρονιά της μεγάλης αλήθειας για την ελληνική οικονομία – και η προσγείωση από τα δισεκατομμύρια στην πραγματικότητα αναμένεται εξαιρετικά απότομη.

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