Το κορυφαίο Hyundai της αγοράς με έκπτωση 4.000 ευρώ

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Με ισχύ που ξεπερνά εκείνη αρκετών καθαρόαιμων supercars, επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα και τεχνολογίες σχεδιασμένες ακόμη και για χρήση σε πίστα, το κορυφαίο Hyundai της ελληνικής αγοράς προσφέρεται πλέον με σημαντικό όφελος.

Το Hyundai Ioniq 5 N αποτελεί όχι μόνο το ισχυρότερο μοντέλο της κορεατικής εταιρείας, αλλά και ένα από τα ταχύτερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μπορεί να αγοράσει κανείς στην Ελλάδα. Η επίσημη τιμή του διαμορφώνεται στις 80.390 ευρώ, όμως με την τρέχουσα προωθητική ενέργεια της Hyundai μειώνεται κατά 4.000 ευρώ, φτάνοντας στις 76.390 ευρώ.

Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει τις επιδόσεις ενός σύγχρονου supercar με την πρακτικότητα ενός ευρύχωρου crossover, προσφέροντας τετρακίνηση, μπαταρία 84 kWh, πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, αλλά και μια μεγάλη σειρά ειδικών λειτουργιών που αναπτύχθηκαν από το τμήμα υψηλών επιδόσεων Hyundai N.

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