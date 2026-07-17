search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 12:42
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.07.2026 11:03

Το κορυφαίο Hyundai της αγοράς με έκπτωση 4.000 ευρώ

17.07.2026 11:03
NAF5600

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με ισχύ που ξεπερνά εκείνη αρκετών καθαρόαιμων supercars, επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα και τεχνολογίες σχεδιασμένες ακόμη και για χρήση σε πίστα, το κορυφαίο Hyundai της ελληνικής αγοράς προσφέρεται πλέον με σημαντικό όφελος.

Το Hyundai Ioniq 5 N αποτελεί όχι μόνο το ισχυρότερο μοντέλο της κορεατικής εταιρείας, αλλά και ένα από τα ταχύτερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μπορεί να αγοράσει κανείς στην Ελλάδα. Η επίσημη τιμή του διαμορφώνεται στις 80.390 ευρώ, όμως με την τρέχουσα προωθητική ενέργεια της Hyundai μειώνεται κατά 4.000 ευρώ, φτάνοντας στις 76.390 ευρώ

Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει τις επιδόσεις ενός σύγχρονου supercar με την πρακτικότητα ενός ευρύχωρου crossover, προσφέροντας τετρακίνηση, μπαταρία 84 kWh, πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, αλλά και μια μεγάλη σειρά ειδικών λειτουργιών που αναπτύχθηκαν από το τμήμα υψηλών επιδόσεων Hyundai N.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Οικογενειακό SUV με 30.000 ευρώ: Nissan Qashqai ή Renault Austral;

Η Volkswagen παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα το νέο αμιγώς ηλεκτρικό ID. Cross

Η παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης «Five by Five» της Geely

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
heart_new_123
ΥΓΕΙΑ

Ανδρική και γυναικεία καρδιά: Πόσο διαφέρουν τελικά;

latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λατινοπούλου: Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών

peter-jackson_1707_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Peter Jackson: Επιστρέφει στη σκηνοθεσία μετά από 12 χρόνια – Θα γυρίσει το sequel της ταινίας «The Adventures of Tintin»

mudial-infantino-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι οικονομικά κερδισμένοι και χαμένοι της διοργάνωσης – «Πρωταθλητές» FIFA, Μπέκαμ και στοιχηματικές

kontou-kideia–new
ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο – Συγκίνησε ο επικήδειος του Νικήτα Κακλαμάνη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

skrekas – mitsotakis- polakis- kasimati – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η ιδιότυπη κυβερνητική ικανοποίηση για ΟΠΕΚΕΠΕ, το κύμα «ανεξαρτησίας» στον ΣΥΡΙΖΑ, οι 2 φάσεις προς ΕΛΑΣ και το πάρτι Μητσοτάκη και ο Πολάκης ως… Αγγλία  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 12:41
heart_new_123
ΥΓΕΙΑ

Ανδρική και γυναικεία καρδιά: Πόσο διαφέρουν τελικά;

latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λατινοπούλου: Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών

peter-jackson_1707_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Peter Jackson: Επιστρέφει στη σκηνοθεσία μετά από 12 χρόνια – Θα γυρίσει το sequel της ταινίας «The Adventures of Tintin»

1 / 3