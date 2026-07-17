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17.07.2026 10:48

Οικογενειακό SUV με 30.000 ευρώ: Nissan Qashqai ή Renault Austral;

17.07.2026 10:48
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Δύο από τα πιο ολοκληρωμένα οικογενειακά SUV της αγοράς έχουν πλέον σχεδόν ίδια τιμή, όμως ακολουθούν διαφορετική φιλοσοφία. Το Nissan Qashqai είναι πιο προσιτό και εύχρηστο, ενώ το Renault Austral απαντά με αυτόματο κιβώτιο, μεγαλύτερους χώρους και πλουσιότερη τεχνολογία.

Η κατηγορία των οικογενειακών SUV έχει αποκτήσει τόσο πολλές επιλογές, ώστε ακόμη και ένα αρκετά συγκεκριμένο budget δεν κάνει απαραίτητα την απόφαση ευκολότερη. Γύρω από τις 30.000 ευρώ, δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα είναι το Nissan Qashqai και το Renault Austral.

Το ανανεωμένο Qashqai προσφέρεται αυτή την περίοδο από 27.990 ευρώ, παρότι η επίσημη τιμή καταλόγου της βασικής έκδοσης Unique 1.3 Hybrid 140 PS είναι 30.590 ευρώ. Το νέο Austral ξεκινά από 30.500 ευρώ στην έκδοση Hybrid 150 auto techno.

Η διαφορά με βάση την τρέχουσα προσφορά του Nissan είναι επομένως 2.510 ευρώ, αλλά τα δύο αυτοκίνητα δεν προσφέρουν ακριβώς το ίδιο μηχανολογικό και εξοπλιστικό πακέτο.

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