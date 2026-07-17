Με… άτυπη Κ.Ο. στη Βουλή η ΕΛΑΣ

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Μπορεί ο επικεφαλής του κόμματος να έχει παραιτηθεί από βουλευτής, ωστόσο η ΕΛΑΣ εμφανίζεται με… άτυπη Κ.Ο. στη Βουλή.

Με τις σημερινές ανεξαρτητοποιήσεις, συνολικά 12 βουλευτές έχουν εγκαταλήψει τον ΣΥΡΙΖΑ και κατευθύνονται – ή, εν πάση περιπτώσει, επιθυμουν να κατευθυνθούν – προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αυτοί είναι οι Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός, Μίλτος Ζαμπάρας, Κώστας Μπάρκας, Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέττα, Μαρίνα Κοντοτόλη, Χάρης Μαμουλάκης, Γιώργος Ψυχογιός, Γιώργος Γαβρήλος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί από βουλευτής, αλλά ακόμα… αναμένεται η επιστολή παραίτησής του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το αν άλλαξε γνώμη και θα ακολουθήσει κι αυτός το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης. Ίδωμεν…

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