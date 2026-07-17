Με… άτυπη Κ.Ο. στη Βουλή η ΕΛΑΣ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μπορεί ο επικεφαλής του κόμματος να έχει παραιτηθεί από βουλευτής, ωστόσο η ΕΛΑΣ εμφανίζεται με… άτυπη Κ.Ο. στη Βουλή.
Με τις σημερινές ανεξαρτητοποιήσεις, συνολικά 12 βουλευτές έχουν εγκαταλήψει τον ΣΥΡΙΖΑ και κατευθύνονται – ή, εν πάση περιπτώσει, επιθυμουν να κατευθυνθούν – προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Αυτοί είναι οι Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός, Μίλτος Ζαμπάρας, Κώστας Μπάρκας, Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέττα, Μαρίνα Κοντοτόλη, Χάρης Μαμουλάκης, Γιώργος Ψυχογιός, Γιώργος Γαβρήλος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.
Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί από βουλευτής, αλλά ακόμα… αναμένεται η επιστολή παραίτησής του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το αν άλλαξε γνώμη και θα ακολουθήσει κι αυτός το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης. Ίδωμεν…
Διαβάστε επίσης
Ο Γεωργιάδης… στηρίζει Πολάκη: Είναι η μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ να μείνει στην επικαιρότητα
Παύλος Γερουλάνος: Στο σχολείο σε κατέτασσαν είτε με τους έξυπνους, είτε με τους ηλίθιους
«Όλοι τους και μόνος του»: Το site της Βουλής εμφάνισε τον Πολάκη ως τον μοναδικό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.