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17.07.2026 08:54

Γιώργος Ελεύθερας για Λορέντζο Καριέρε: «Όταν ανταμώσουμε εκεί ψηλά, θα πούμε ξανά το τραγούδι που αφήσαμε στη μέση» (Video)

17.07.2026 08:54
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Τη θλίψη του για την απώλεια του Λορέντζο Καριέρε εξέφρασε ο Γιώργος Ελεύθερας με μία νέα ανάρτηση στα social media, σημειώνοντας πως όταν οι δυο τους συνανατηθούν ξανά «εκεί ψηλά», θα πουν και πάλι το τραγούδι που είχαν αφήσει στη μέση.

«Όταν θα ξανανταμώσουμε εκεί ψηλά. Θα τραγουδήσουμε ξανά. Εκείνο το τραγούδι που σου άρεσε πολύ. Και το αφήσαμε στη μέση. Νίκος, Γιώργος, Λορέντζο. Φίλοι για πάντα» έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο ριάλιτι «Bar» όπου συνδέθηκαν τόσο φιλικά όσο και καλλιτεχνικά, δημιουργώντας το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».

Νωρίτερα, ο Γιώργος Ελεύθερας είχε κάνει άλλη μία ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας στο Instagram απόσπασμα από βιντεοκλίπ του συγκροτήματος, συνοδεύοντάς το με το τραγούδι «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin.

«Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα» έγραψε στη λεζάντα.

Η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, συζύγου της Έλενας Κατραβά, προκάλεσε βαθιά θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως ενημέρωσε ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκηςμέσω ανάρτησής του η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.

«Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 π.μ στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό» έγραψε στην ανάρτησή του.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 10:44
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