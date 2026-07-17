Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ο 4ος συλληφθείς για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ

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Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγείται ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη στην οδό Καλλιδρόμου για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο «επιχειρησιακό» ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη.

Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα ως ορμητήριο και κρησφύγετο για την προετοιμασία και την εκτέλεση της εμπρηστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα και που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

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