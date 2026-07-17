ΕΡΤ: Προϊδεάζει για τη νέα καθημερινή σειρά «Κουτσουπιές» (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε καθημερινή βάση θα μεταδίδονται τα επεισόδια της νέας πρότασης μυθοπλασίας «Κουτσουπιές» της ΕΡΤ 1, όπως είχε συμβεί με τις σειρές «Χαιρέτα μου τον πλάτανο» και «Ηλέκτρα» στις προηγούμενες σεζόν.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τις ζωές των κατοίκων ενός νεόκτιστου, φανταστικού χωριού, με την ιστορία να είναι γεμάτη με ξεκαρδιστικές καταστάσεις, παρεξηγήσεις και μυστικά.

Στο σχετικό ιντριγκαδόρικο βιντεάκι ο Θανάσης Κουρλαμπάς υποδύεται έναν από τους κατοίκους του χωριού και από τις πληροφορίες που δίνει, απευθύνοντας πρόσκληση όχι για εκδρομή αλλά για μόνιμη εγκατάσταση στις… Κουτσουπιές, σχηματίζεται με αδρές γραμμές το πλαίσιο.

Η πρόταση αποτελεί μια λοξή ματιά σε μια κατάσταση αναγνωρίσιμη ή και οικεία στην ελληνική περιφέρεια η οποία… προσπερνιέται.

Στις «Κουτσουπιές», σε σενάριο Ντίνας Κάσου, Νικόλα Στραβοπόδη, Βασίλη Τσιγκιστάρη, μαζί με τον Κουρλαμπά κεντρικούς ρόλους έχουν επίσης οι Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Θανάσης Πατριαρχέας, Μαρία Κατσανδρή, Άννα Μενενάκου, Μελίνα Λεφαντζή, Αλεξάνδρα Παντελάκη. Σκηνοθετεί η Βίκυ Μανώλη.

Στη διεύθυνση φωτογραφίας βρίσκονται οι Αντώνης Κουνέλας και Γιάννης Μάνος, με σκηνογράφο τον Αντώνη Χαλκιά, ενδυματολόγο τον Κλέωνα Φυσέκη και οργάνωση παραγωγής από τον Θοδωρή Κόντο.

Διαβάστε επίσης

Η μετάδοση του Αγγλία – Αργεντινή την Τετάρτη είχε μακράν την καλύτερη τηλεθέαση της ημέρας

ΗΠΑ: Έξαλλος ο Τραμπ – Αξιώνει να ανακληθούν οι άδειες καναλιών που… δεν μετέδωσαν την ομιλία του

MEGA: Ματιές από τα γυρίσματα της δραματικής σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα»