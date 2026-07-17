Μαρία Σολωμού: «Θα σταματήσω το YouTube – Μετάνιωσα που πήγα το podcast στην τηλεόραση» (Video)

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Την απόφασή της να σταματήσει τη δραστηριότητά της στο YouTube ανακοίνωσε η Μαρία Σολωμού, αποκαλύπτοντας ότι η μεταφορά του podcast «Μαρία τη Νύχτα» στην τηλεόραση ήταν κάτι που η ίδια μετάνιωσε.

«Το μετάνιωσα φριχτά που πήγα κάποια επεισόδια του podcast “Μαρία τη Νύχτα” στην τηλεόραση. Από το πρώτο επεισόδιο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μη δεχτώ εγώ κριτική σε έναν χώρο που είναι κλειστός. Είμαι ηθοποιός, δεν έχω να κάνω με αυτό. Δεν είναι ότι παρουσιάζω κάτι, δεν πήγα να πάρω τη δουλειά κανενός. Αυτό που πήγα να κάνω είναι δικό μου, δεν είναι κάτι που τρεντάρει. Κάνω συζητήσεις με ανθρώπους που θαυμάζω. Βέβαια, δύο-τρεις θα ήθελα να τους κλωτσήσω. Εγώ πήγα late night, γιατί θεωρώ ότι τότε μπορούν να γίνουν άλλες συζητήσεις. Μπορεί να έβλεπες άλλη Μαρία στα γυρίσματα και άλλη σε αυτό που έβλεπες στην τηλεόραση. Γι’ αυτό δεν ήθελα. Φέτος θα το σταματήσω το YouTube. Δεν το έχω ξαναπεί, αλλά το σταματάω», είπε σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου.

η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις φιλίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη συγχώρεση και τις ερωτικές σχέσεις.

«Δεν έχει χαλάσει φιλία μου με άνδρα επειδή γύρισε στο ερωτικό»

Ερωτηθείσα για τις φιλίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και για τις συνέπειες στη σχέση στην περίπτωση που υπάρξει το ερωτικό στοιχείο, η Μαρία Σολωμού ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε έχει χαλάσει φιλική της σχέση επειδή απέκτησε ερωτική διάσταση, καθώς η ίδια θέτει εξαρχής σαφή όρια.

«Δεν έχει χαλάσει φιλία μου με άνδρα επειδή γύρισε στο ερωτικό. Εγώ είμαι πάντα πάρα πολύ ξεκάθαρη. Δεν αφήνω ούτε μία γωνίτσα, τόση δα, για να καταλάβει κανείς ότι, αν χαλαρώσουμε και λίγο, μπορεί να συμβεί κάτι. Επειδή έχω πολλές αντροπαρέες από μικρή, πάντα ενσωματωνόμουν ως ένας άλλος Βαγγέλαρος. Δεν υπήρχε κάποιος από αυτή την παρέα… Ήμουν αγοροκόριτσο φουλ. Θέλω να σου πω ότι έχω πολύ καλές σχέσεις με τους άνδρες φίλους μου και είμαι άνθρωπος που μπορώ να σου κόψω και το “α”» τόνισε.

«Δεν μπορώ να συγχωρήσω, δεν είναι θέμα αρχής»

Αναφερόμενη στη συγχώρεση, η Μαρία Σολωμού υποστήριξε ότι οι άνθρωποι συχνά επαναλαμβάνουν τα ίδια πρότυπα συμπεριφοράς και αλλάζουν μόνο όταν το επιθυμούν οι ίδιοι.

«Συγχωρείς εκεί που πρέπει. Εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω, δεν είναι θέμα αρχής. Στη ζωή μου, μέχρι στιγμής, ό,τι έχω συγχωρήσει έχει ξανασυμβεί με μαθηματική ακρίβεια. Την πρώτη θα τη συγχωρέσω, δεν ξέρω αν θα την ξεχάσω. Σπάνια δεν κάνουμε οι άνθρωποι λούπες στη συμπεριφορά μας. Οι άνθρωποι αλλάζουν μόνο αν το θέλουν, όχι για εσένα», σημείωσε.

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