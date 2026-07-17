ΕΟΠΑΕ για ψυχολογική υποστήριξη: Δωρεάν οι κλήσεις στο 1145 από κινητά και σταθερά τηλέφωνα σε όλη τη χώρα

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Οι κλήσεις προς τη Γραμμή 1145 είναι πλέον δωρεάν για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως παρόχου, τόσο από σταθερά όσο και από κινητά τηλέφωνα.

Η αλλαγή αυτή ενισχύει την προσβασιμότητα της υπηρεσίας, ιδιαίτερα για άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Την αναβάθμιση της τηλεφωνικής γραμμής 1145, ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και καθοδήγησης για πολίτες σε όλη τη χώρα.

Η τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί πλέον δωρεάν από όλα τα δίκτυα τηλεφωνικής επικοινωνίας, προσφέρει σημαντική βοήθεια σε άτομα που αντιμετωπίζουν ζητήματα εξαρτήσεων, όπως ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγος, διαδίκτυο.

Σημειώνεται ότι η γραμμή 1145 παρέχει:

ψυχολογική υποστήριξη,

-συμβουλευτική και

-συμβουλευτική και παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης.

Ένα δίκτυο ειδικών (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι κλπ), λειτουργεί ως άμεσο σημείο επαφής για όσους χρειάζονται βοήθεια.

Παράλληλα, προσφέρει έγκυρη ενημέρωση και καθοδήγηση για θέματα που σχετίζονται με εξαρτήσεις, τόσο για τους ίδιους τους πολίτες όσο και για τις οικογένειές τους.

Ένα από τα βασικά στοιχεία της αναβαθμισμένης λειτουργίας της γραμμής είναι η δυνατότητα διασύνδεσης των ενδιαφερομένων με την κατάλληλη δομή ή υπηρεσία του ΕΟΠΑΕ.

Η παραπομπή γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πολίτη και τον τόπο κατοικίας του, εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη υποστήριξη.

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