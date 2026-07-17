ΕΟΠΑΕ για ψυχολογική υποστήριξη: Δωρεάν οι κλήσεις στο 1145 από κινητά και σταθερά τηλέφωνα σε όλη τη χώρα

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Οι κλήσεις προς τη Γραμμή 1145 είναι πλέον δωρεάν για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως παρόχου, τόσο από σταθερά όσο και από κινητά τηλέφωνα.
Η αλλαγή αυτή ενισχύει την προσβασιμότητα της υπηρεσίας, ιδιαίτερα για άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.
Την αναβάθμιση της τηλεφωνικής γραμμής 1145, ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και καθοδήγησης για πολίτες σε όλη τη χώρα.
Η τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί πλέον δωρεάν από όλα τα δίκτυα τηλεφωνικής επικοινωνίας, προσφέρει σημαντική βοήθεια σε άτομα που αντιμετωπίζουν ζητήματα εξαρτήσεων, όπως ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγος, διαδίκτυο.
Σημειώνεται ότι η γραμμή 1145 παρέχει:
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