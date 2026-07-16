Jumbo: Διατηρεί αμετάβλητους τους στόχους για το 2026 και εγκρίνει μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή

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Σταθερές διατηρεί τις προβλέψεις της για το 2026 η Jumbo, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επηρεάζει το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η εισηγμένη εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά περίπου 5%, ενώ η καθαρή κερδοφορία αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ, καθώς η ανάκαμψη της καταναλωτικής ζήτησης μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης αποδείχθηκε ταχύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Το μήνυμα αυτό έστειλε η διοίκηση του ομίλου κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη με συμμετοχή περίπου του 73% του μετοχικού κεφαλαίου. Όπως επισημάνθηκε, η επιβράδυνση που καταγράφηκε κατά την κορύφωση της κρίσης με το Ιράν είχε προσωρινό χαρακτήρα και συνδέθηκε κυρίως με την επιφυλακτικότητα των καταναλωτών, χωρίς να επηρεάσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου.

Η εικόνα των πωλήσεων επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τη διοίκηση, τη σταδιακή επιστροφή της αγοράς σε θετικούς ρυθμούς. Τον Ιούνιο οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου 7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου η αύξηση διαμορφώθηκε στο 4%. Ακόμη πιο θετική είναι η εικόνα στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, όπου καταγράφεται διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης. Ωστόσο, η εταιρεία αποφεύγει προς το παρόν οποιαδήποτε αναθεώρηση των προβλέψεών της, επισημαίνοντας ότι η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη και οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα.

Παράλληλα, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή μερίσματος ύψους 0,70 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2025, συνολικού ποσού 94 εκατ. ευρώ. Η αποκοπή του δικαιώματος θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου, η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στις 23 Ιουλίου και η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου.

Σε συνδυασμό με την έκτακτη χρηματική διανομή ύψους 67 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, οι συνολικές επιστροφές προς τους μετόχους μέσα στο 2026 θα διαμορφωθούν στα 161,2 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε μερισματική απόδοση περίπου 5%.

Σε επίπεδο αγορών, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του ομίλου, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων 10% τον Ιούνιο και 7% στο εξάμηνο. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία στη Βουλγαρία, όπου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 12% τον Ιούνιο και 11% στο πρώτο εξάμηνο, ενώ στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 6% και 4% αντίστοιχα. Αντίθετα, η Ρουμανία παρέμεινε η μοναδική αγορά με αρνητικό πρόσημο, καθώς οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 6% τον Ιούνιο και κατά 7% στο εξάμηνο, αν και η διοίκηση εκτιμά ότι η βάση σύγκρισης στο δεύτερο μισό της χρονιάς θα είναι ευνοϊκότερη.

Η Jumbo επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η οργανική ανάπτυξη, μέσω επενδύσεων σε νέα καταστήματα και κέντρα διανομής, καθώς και η αξιοποίηση ευκαιριών για την απόκτηση ακινήτων που σήμερα μισθώνει. Παράλληλα, διατηρεί αμετάβλητη την πολιτική επιστροφής περίπου του ενός τρίτου των ενοποιημένων καθαρών κερδών στους μετόχους μέσω μερισμάτων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας έκτακτης χρηματικής διανομής πριν από το τέλος του έτους, εφόσον οι ταμειακές ροές και οι επενδυτικές ανάγκες το επιτρέψουν.

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