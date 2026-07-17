Δημοσκόπηση Opinion Poll για την κεντροδεξιά: Ακρίβεια και σκάνδαλα φθείρουν την κυβέρνηση

Takeaways by to pontiki AI Έρευνα της Opinion Poll καταγράφει αρνητική αξιολόγηση για την κυριαρχία της κεντροδεξιάς από την πλειοψηφία των πολιτών, με την ακρίβεια να αποτελεί βασικό παράγοντα φθοράς.

Οι ερωτηθέντες αποδίδουν την πολιτική κυριαρχία της κεντροδεξιάς στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και στην έλλειψη εναλλακτικών προτάσεων.

Η διαφθορά και τα οικονομικά προβλήματα προκαλούν έντονο προβληματισμό, επηρεάζοντας ακόμη και τους ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροδεξιοί.

Για τη διατήρηση της πολιτικής της κυριαρχίας, οι πολίτες ζητούν ενίσχυση των εισοδημάτων, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και ουσιαστική πάταξη της διαφθοράς.

Τέλος, πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες εκτιμούν ότι η ενδεχόμενη πολυδιάσπαση της κεντροδεξιάς παράταξης ενδέχεται να οδηγήσει σε κυριαρχία της αριστεράς.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια μάλλον αρνητική εικόνα για την κυβέρνηση, αλλά και συνολικότερα για την κεντροδεξιά στην Ελλάδα, αποκαλύπτει έρευνα της Opinion Poll, η οποία καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το πρόβλημα της ακρίβειας αποτελεί μείζονα παράγοντα φθοράς, καθώς πλήττει τους πολίτες αδιακρίτως ιδεολογικού «προσήμου» – και προκαλεί δυσφορία και στους αυτοπροσδιοριζόμενους ως κεντροδεξιούς.

Πιο αναλυτικά, στη δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στο liberal.gr, σχεδόν 6 στους 10 πολίτες αξιολογούν αρνητικά την κυριαρχία της κεντροδεξιάς στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ενώ μόλις το 23,8% την αξιολογεί θετικά. Προφανώς στους ψηφοφόρους της ΝΔ η εικόνα είναι αντεστραμμένη, ωστόσο και σε αυτούς υπάρχει ένα 22,7% που δεν θεωρεί θετική την κεντροδεξιά κυριαρχία.

Επίσης, ένας στους δύο ερωτηθέντες εκτιμά ότι η κυριαρχία αυτή οφείλεται στην αδυναμία της αντιπολίτευσης, και στην απουσία πολιτικής εναλλακτικής.

Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα της μέτρησης αφορά στο πόσο… κεντροδεξιά θεωρείται η ΝΔ: στο σύνολο του δείγματος το 49% λέει ότι εκφράζει την κεντροδεξιά, ωστόσο το συγκρίσιμο 45% διαφωνεί. Βέβαια, η εικόνα αντιστρέφεται τελείως στους ψηφοφόρους της ΝΔ καθώς 8 στους 10 θεωρούν ότι όντως αποτελεί την έκφραση της κεντροδεξιάς στη χώρα.

Από την άλλη, η ακρίβεια και η διαφθορά θεωρούνται ως οι βασικοί παράγοντες που απειλούν την κυριαρχία της κεντροαριστεράς, με τα οικονομικά προβλήματα και την κοινωνική δυσαρέσκεια να είναι οι τομείς που προκαλούν τον μεγαλύτερο προβληματισμό, κάτι που αντανακλάται και στους ψηφοφόρους της ΝΔ.

Στο πλαίσιο αυτό, η καταπολέμηση της ακρίβειας, η ενίσχυση των εισοδημάτων και η μάχη κατά της διαφθοράς θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ για να διατηρηθεί η κυριαρχία της κεντροδεξιάς.

Σε γενικές γραμμές, η πλειοψηφία θεωρεί ότι η κεντροδεξιά θα συνεχίσει να κυριαρχεί στην πολιτική ζωή του τόπου, με το ποσοστό να είναι πολύ υψηλό μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ.

Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, οι πολίτες ζητούν βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τους, πάταξη της διαφθοράς και ισχυρή οικονομία. Μάλιστα, ως βασική αξία της κεντροδεξιάς θεωρούν το κράτος δικαίου.

Όσον αφορά στις μελλοντικές αξίες και προτεραιότητες, ζητούν από την κεντροδεξιά να δώσει έμφαση στην οικογένεια και την εκπαίδευση.

Τέλος, δεδομένης της αναταραχής που υπάρχει στη δεξιά πολυκατοικία, το 51,3% θεωρεί ότι η πολυδιάσπαση της κεντροδεξιάς μπορεί να φέρει κυριαρχία της αριστεράς, με το ποσοστό αυτό να πέφτει στο 49% στους ψηφοφόρους της ΝΔ.

Διαβάστε επίσης

Γιατί η κυβέρνηση «κλείνει» κάθε σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας και θέτει στόχο την αυτοδυναμία

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης – Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Μίλτος Ζαμπάρας

ΚΚΕ: Τρίτη δύναμη στη Βουλή – «Η ψήφος που δεν μπαίνει σε πλειστηριασμούς»