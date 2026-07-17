Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου

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Τέσσερις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από σύγκρουση τρόλεϊ με λεωφορείο.

Το τροχαίο συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (17/7) στο ύψος της στάσης του Μετρό Πανεπιστήμιο.

Από τη σύγκρουση ράγισε σε ορισμένα σημεία η τζαμαρία του τρόλεϊ.

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