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17.07.2026 16:21

Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου

17.07.2026 16:21
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Τέσσερις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από σύγκρουση τρόλεϊ με λεωφορείο.

Το τροχαίο συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (17/7) στο ύψος της στάσης του Μετρό Πανεπιστήμιο

Από τη σύγκρουση ράγισε σε ορισμένα σημεία η τζαμαρία του τρόλεϊ

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 18:06
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