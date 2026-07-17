Τελικά ο Φάμελλος ήταν μειοψηφία και στην ΚΕ ψήφιζαν ως και οι νεραντζιές της Κουμουνδούρου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μετά την απόφαση παρωδία που έλαβε η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου, περί… στήριξης της ΕΛΑΣ, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας το είχε πει ευθέως και άφοβα: «Ψήφισαν και τα δέντρα για να βγει αυτή η απόφαση»!

Εννοούσε δηλαδή ότι στην πραγματικότητα η πλευρά του Σωκράτη Φάμελλου που επέβαλε την παράδοξη και καταστροφική απόφαση δεν είχε την πλειοψηφία, αλλά έκανε τις γνωστές… ματσακονιές για ελέγξει τα αριθμητικά δεδομένα.

Ο Φάμελλος προφανώς και το γνώριζε τότε και γι’ αυτό παραιτήθηκε πριν την πρόσφατη συνεδρίαση της ΚΕ που άλλαξε εκείνη την απόφαση.

Και ήρθαν έτσι οι εξελίξεις που αποδείχθηκε περίτρανα ότι πράγματι ο Φάμελλος και η ομάδα του (Συμεωνίδου, Σαπουνά κ.α.) δεν είχαν τη πλειοψηφία – άρα όντως ψήφισαν δέντρα, θάμνοι, ως και οι… νεραντζιές της πλατείας Κουμουνδούρου!

Πώς τεκμαίρεται ότι ήταν μειοψηφίας

Κρατήστε λογαριασμό:

Στις 6 Ιουνίου τα μέλη της ΚΕ ήταν 281.

Από τότε αποχώρησαν περίπου 100: Καμιά εικοσαριά αμέσως μετά και μέχρι πρόσφατα, γύρω στους 15 βουλευτές κι άλλοι 63 της ΚΕ χθες σε μία κοινή δήλωση.

Ήτοι όχι απλά δεν ήταν πλειοψηφία η πλευρά Φάμελλου που υποστήριζε την «κατάψυξη» του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν και οικτρή μειοψηφία.

Γι’ αυτό άλλωστε και παράτησαν στη μέση το σχέδιο για τη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν οι άλλοι συνασπίστηκαν και διαμόρφωσαν όντως μία ισχυρή πλειοψηφία.

Τώρα, το πώς ο Σωκράτης, η Σαπουνά και η Συμεωνίδου έκαναν το 100 να φαίνεται πλειοψηφία σε σώμα 281 μελών, είναι για μελέτη μαζί με εκείνη την ιστορία στην Κανά: Θαύμα, θαύμα…

Διαβάστε επίσης

Τηλεοπτική κόντρα Γεωργιάδη-Τσουκαλά: «Πανηγυρίζετε που παραπέμπονται 4» – «Για να ρίξετε τον Μητσοτάκη είστε ξενόδουλοι»

Λατινοπούλου: Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών

Με… άτυπη Κ.Ο. στη Βουλή η ΕΛΑΣ