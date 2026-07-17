Βριλήσσια: Σοκαρισμένος ο 66χρονος από την άγρια επίθεση από λυκόσκυλο – Πώς συνέβη το περιστατικό

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Σε πολύ κακή κατάσταση τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά είναι ο 66χρονος άνδρας που δέχθηκε άγρια επίθεση από λυκόσκυλο έξω από φούρνο στα Βριλήσσια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος αλλά να χάσει τη ζωή του και το κατοικίδιό του που ήταν μαζί του.

Ο άνδρας έχει επιστρέψει στο σπίτι του και αναρρώνει, καθώς υπέστη πολλαπλά τραύματα από την επίθεση που δέχθηκε από το μεγαλόσωμο λυκόσκυλο.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 7 το πρωί της Παρασκευής (17/7), όταν η 48χρονη ιδιοκτήτρια του λυκόσκυλου έδεσε το ζώο έξω από φούρνο στο κέντρο των Βριλησσίων, προκειμένου να εισέλθει στο κατάστημα.

Εκείνη την στιγμή ο 66χρονος είχε βγει για την καθιερωμένη του βόλτα με το κατοικίδιο του, ένα μικρόσωμο σκυλάκι περίπου 2,5 κιλών.

Ενώ πήγαινε προς τον φούρνο, ο άτυχος άνδρας είδε τον σκύλο της 48χρονης, ο οποίος είχε σπάσει την αλυσίδα, να τρέχει κατά πάνω του και να τον ρίχνει κάτω.

Το λυκόσκυλο τραυμάτισε θανάσιμα το σκυλάκι του, ενώ άφησε τον 66χρονο με πολλαπλά σοβαρά τραύματα και δαγκωματιές.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον άνδρα για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο “Γεννηματάς” όπου και νοσηλεύτηκε με τραύματα στο χέρι, τον μηρό, την ωμοπλάτη και το γόνατο.

Βίντεο από την στιγμή που ο σκύλος απομακρύνεται από το σημείο

Στο βίντεο που παρουσιάζει η ΕΡΤ διακρίνεται η κόρη της ιδιοκτήτριας του λυκόσκυλου να το απομακρύνει από το σημείο την ώρα που άνδρες της ΕΛΑΣ συλλαμβάνουν την 48χρονη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ζωοκτονία και την οδηγούν στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής για τον σχηματισμό δικογραφία σε βάρος της.

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