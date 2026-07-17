search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 18:04
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.07.2026 16:34

ΣΥΡΙΖΑ: Θα στηθεί κανονικά κάλπη στην ΚΟ με μόνη υποψήφια τη Δούρου – Απόσυρση Πολάκη με αιχμές

17.07.2026 16:34
polakis_dourou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Ρένα Δούρου είναι η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, όπως ανακοίνωσε και επισήμως ο γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης, με την ψηφοφορία να διεξάγεται αύριο, Σάββατο, στη Βουλή.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση με αιχμές του Παύλου Πολάκη ότι αποσύρεται από τη διεκδίκηση της προεδρίας κι ενώ συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιάννη Αμανατίδη:

«Σας κάνουμε γνωστό, ότι για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχει κατατεθεί μοναδική υποψηφιότητα, από τη βουλεύτρια Β2 Δυτικού τομέα Αθηνών, κα Δούρου Ειρήνη (Ρένα).

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή».

Απέσυρε την υποψηφιότητα για την προεδρία της Κ.Ο. ο Πολάκης – «Έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων να έχουμε δυο υποψηφιότητες;»

Νωρίτερα, ο Παύλος Πολάκης, απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας, από τα Σφακιά που βρίσκεται, ανάρτηση με μια… αινιγματική μαντινάδα.

Ο βουλευτής Χανίων ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την προεδρία της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Ρένα Δούρου εμφανίζεται ως το φαβορί για τη θέση αυτή. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι:

Τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας λάβει σχεδόν 44% στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αρνήθηκα να σύρω τον κόσμο μας σε 2ο εκλογικό γύρο. Τότε, πήρα την απόφαση αυτή, κρίνοντας ότι δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Με συντροφικότητα αποδέχτηκα τη νίκη του Σωκράτη Φάμελλου, δεν εξέφρασα καμία πικρία για την αλαζονική και σίγουρα μη συντροφική επιλογή που έκανε όσον αφορά τη στελέχωση των οργάνων του κόμματος και συνέχισα τη δουλειά που έκανα μαζί με τους συντρόφους του Τμήματος Διαφάνειας. Για μια ακόμα φορά η ομαδική μας δουλειά, είχε αποτελέσματα (π.χ. παραίτηση Λαζαρίδη).

Αυτά μέχρι την «ανεξήγητη» στροφή του κόμματος και την αλλοπρόσαλλή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου, όταν με εισήγηση του παραιτηθέντος πια προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε μόλις ιδρυθεί και το οποίο δεν είχε δημοσιοποιήσει καν τις προγραμματικές του θέσεις. Η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή απόφαση, είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, καταφέραμε να ανατρέψουμε τα σχέδια όσων ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτός εκλογικής μάχης και με την έκτακτη Κ.Ε. του περασμένου Σαββάτου εξασφαλίσαμε την αυτονομία του κόμματος.

Σήμερα, είμαι μπροστά σε μια ακόμα δύσκολη απόφαση. Έχω από καιρό ξεκαθαρίσει ότι η δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου για την ανατροπή Μητσοτάκη μπορεί να γίνει μόνο στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλισης που θα αναδιανέμει πλούτο υπέρ της εργασίας, θα επαναφέρει υπό δημόσιο έλεγχο στρατηγικούς πυλώνες της οικονομίας, θα ακυρώσει τους άδικους μνημονιακούς νόμους, αλλάζοντας κράτος και δικαιοσύνη.

Κάτι τέτοιο απαιτεί μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου Κ.Ο., συνθήκη που από ότι φαίνεται δεν υπάρχει. Κάποιοι/ες έχουν κάνει άλλες επιλογές.

Άραγε, το αν οι Βουλευτές μας ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο;

Άραγε, οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας;

Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων ,να έχουμε δυο υποψηφιότητες;

Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητα μου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.

Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει.

ΥΓ. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.

«Στράτα μου ίδια ήσουνα κι ίδια πομένεις πάντα…
και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα»

Ωστόσο, ακόμα απομένουν αναπάντητα ερωτήματα:

  • Πρώτον, θα πάει στη διαδικασία εκλογής προέδρου Κ.Ο.; Κι αν ναι, τι θα ψηφίσει;
  • Δεύτερον, από εκεί και πέρα, θα διεκδικήσει, όπως λένε ορισμένες πληροφορίες, τη θέση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει – τύποις- και το ρόλο του επικεφαλής του κόμματος στις εκλογές;
  • Τρίτον, τι εννοεί όταν γράφει ότι «οι άλλοι ό,τι κι αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατι δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα… ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…»;

Πάντως, κάποιες… κακές γλώσσες λένε ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα… υπάρχει σε λίγο κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ήδη ο αριθμός των βουλευτών που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί φθάνει τους 12…

Διαβάστε επίσης

Στην «γκρίζα ζώνη» το εκλογικό στοίχημα του Τσίπρα

Το Μέγαρο Μαξίμου παίρνει σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση Γεωργιάδη περί συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά – Η πολιτική δεν είναι «deal», απαντά

Δημοσκόπηση Opinion Poll για την κεντροδεξιά: Ακρίβεια και σκάνδαλα φθείρουν την κυβέρνηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
super market 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το σχέδιο για μειώσεις τιμών έως 20% στα σούπερ μάρκετ: Ποια προϊόντα αφορά, πώς θα εφαρμοστεί

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνονται τα ερωτήματα για τους στόχους των ΗΠΑ – Γιατί επιτίθενται στις πολιτικές υποδομές του νότιου Ιράν

pyrosvestiki 989- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα Πολιτικά Ευβοία

likoskilo vrilissia epithesi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Σοκαρισμένος ο 66χρονος από την άγρια επίθεση από λυκόσκυλο – Πώς συνέβη το περιστατικό

FARS TRUMP
ΚΟΣΜΟΣ

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ» – Βίντεο του ιρανικού πρακτορείου Fars με τη διαδρομή του Αμερικανού προέδρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

sintagi-new
CUCINA POVERA

Η εξαιρετική μαρμελάδα πεπόνι και οι απίθανοι συνδυασμοί της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 18:04
super market 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το σχέδιο για μειώσεις τιμών έως 20% στα σούπερ μάρκετ: Ποια προϊόντα αφορά, πώς θα εφαρμοστεί

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνονται τα ερωτήματα για τους στόχους των ΗΠΑ – Γιατί επιτίθενται στις πολιτικές υποδομές του νότιου Ιράν

pyrosvestiki 989- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα Πολιτικά Ευβοία

1 / 3