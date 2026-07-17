ΣΥΡΙΖΑ: Θα στηθεί κανονικά κάλπη στην ΚΟ με μόνη υποψήφια τη Δούρου – Απόσυρση Πολάκη με αιχμές

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Η Ρένα Δούρου είναι η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, όπως ανακοίνωσε και επισήμως ο γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης, με την ψηφοφορία να διεξάγεται αύριο, Σάββατο, στη Βουλή.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση με αιχμές του Παύλου Πολάκη ότι αποσύρεται από τη διεκδίκηση της προεδρίας κι ενώ συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιάννη Αμανατίδη:

«Σας κάνουμε γνωστό, ότι για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχει κατατεθεί μοναδική υποψηφιότητα, από τη βουλεύτρια Β2 Δυτικού τομέα Αθηνών, κα Δούρου Ειρήνη (Ρένα).

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή».

Απέσυρε την υποψηφιότητα για την προεδρία της Κ.Ο. ο Πολάκης – «Έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων να έχουμε δυο υποψηφιότητες;»

Νωρίτερα, ο Παύλος Πολάκης, απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας, από τα Σφακιά που βρίσκεται, ανάρτηση με μια… αινιγματική μαντινάδα.

Ο βουλευτής Χανίων ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την προεδρία της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Ρένα Δούρου εμφανίζεται ως το φαβορί για τη θέση αυτή. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι:

Τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας λάβει σχεδόν 44% στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αρνήθηκα να σύρω τον κόσμο μας σε 2ο εκλογικό γύρο. Τότε, πήρα την απόφαση αυτή, κρίνοντας ότι δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Με συντροφικότητα αποδέχτηκα τη νίκη του Σωκράτη Φάμελλου, δεν εξέφρασα καμία πικρία για την αλαζονική και σίγουρα μη συντροφική επιλογή που έκανε όσον αφορά τη στελέχωση των οργάνων του κόμματος και συνέχισα τη δουλειά που έκανα μαζί με τους συντρόφους του Τμήματος Διαφάνειας. Για μια ακόμα φορά η ομαδική μας δουλειά, είχε αποτελέσματα (π.χ. παραίτηση Λαζαρίδη).

Αυτά μέχρι την «ανεξήγητη» στροφή του κόμματος και την αλλοπρόσαλλή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου, όταν με εισήγηση του παραιτηθέντος πια προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε μόλις ιδρυθεί και το οποίο δεν είχε δημοσιοποιήσει καν τις προγραμματικές του θέσεις. Η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή απόφαση, είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, καταφέραμε να ανατρέψουμε τα σχέδια όσων ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτός εκλογικής μάχης και με την έκτακτη Κ.Ε. του περασμένου Σαββάτου εξασφαλίσαμε την αυτονομία του κόμματος.

Σήμερα, είμαι μπροστά σε μια ακόμα δύσκολη απόφαση. Έχω από καιρό ξεκαθαρίσει ότι η δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου για την ανατροπή Μητσοτάκη μπορεί να γίνει μόνο στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλισης που θα αναδιανέμει πλούτο υπέρ της εργασίας, θα επαναφέρει υπό δημόσιο έλεγχο στρατηγικούς πυλώνες της οικονομίας, θα ακυρώσει τους άδικους μνημονιακούς νόμους, αλλάζοντας κράτος και δικαιοσύνη.

Κάτι τέτοιο απαιτεί μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου Κ.Ο., συνθήκη που από ότι φαίνεται δεν υπάρχει. Κάποιοι/ες έχουν κάνει άλλες επιλογές.

Άραγε, το αν οι Βουλευτές μας ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο;

Άραγε, οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας;

Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων ,να έχουμε δυο υποψηφιότητες;

Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητα μου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.

Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει.

ΥΓ. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.

«Στράτα μου ίδια ήσουνα κι ίδια πομένεις πάντα…

και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα»

Ωστόσο, ακόμα απομένουν αναπάντητα ερωτήματα:

Πρώτον , θα πάει στη διαδικασία εκλογής προέδρου Κ.Ο.; Κι αν ναι, τι θα ψηφίσει;

, θα πάει στη διαδικασία εκλογής προέδρου Κ.Ο.; Κι αν ναι, τι θα ψηφίσει; Δεύτερον , από εκεί και πέρα, θα διεκδικήσει, όπως λένε ορισμένες πληροφορίες, τη θέση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει – τύποις- και το ρόλο του επικεφαλής του κόμματος στις εκλογές;

, από εκεί και πέρα, θα διεκδικήσει, όπως λένε ορισμένες πληροφορίες, τη θέση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει – τύποις- και το ρόλο του επικεφαλής του κόμματος στις εκλογές; Τρίτον, τι εννοεί όταν γράφει ότι «οι άλλοι ό,τι κι αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατι δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα… ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…»;

Πάντως, κάποιες… κακές γλώσσες λένε ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα… υπάρχει σε λίγο κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ήδη ο αριθμός των βουλευτών που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί φθάνει τους 12…

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