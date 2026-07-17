«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ» – Βίντεο του ιρανικού πρακτορείου Fars με τη διαδρομή του Αμερικανού προέδρου

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Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars κυκλοφόρησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον αγγλικό τίτλο «Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ».

Το βίντεο δημοσιεύτηκε, μεταξύ άλλων, στο κανάλι Telegram του πρακτορείου, το οποίο θεωρείται κοντά στους ισχυρούς Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Μια εκδοχή που δημοσιεύτηκε στο X, την πλατφόρμα που ανήκει στον Έλον Μασκ, έχει έκτοτε αφαιρεθεί.

Το βίντεο υποτίθεται ότι δείχνει τη διαδρομή που ακολούθησε η αυτοκινητοπομπή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα και προσδιορίζει μια γέφυρα ως πιθανό σημείο ευπάθειας ασφαλείας.

Ωστόσο, η διαδρομή που απεικονίζεται δεν αντιστοιχεί άμεσα σε δημόσια διαθέσιμους χάρτες της περιοχής.

Είναι επίσης γνωστό ότι η διαδρομή του Τραμπ στη Φλόριντα τροποποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, αφού βρέθηκε ένα ύποπτο αντικείμενο σε ένα αεροδρόμιο.

Το βίντεο έρχεται εν μέσω εκκλήσεων της ηγεσίας του Ιράν για αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην επίσημη κατοικία του στις 28 Φεβρουαρίου.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν τον στοχοποιεί. «Είμαι ο νούμερο ένα στη λίστα με τους στόχους θανάτου για το Ιράν», είπε.

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