Axios: Το «μυστήριο» ραντεβού Τραμπ – Νετανιάχου που δεν είχε προγραμματιστεί ποτέ

Takeaways by to pontiki AI Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αιφνιδιάστηκαν από δημοσιεύματα που ανέφεραν προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς το ραντεβού δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επίσημα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιχείρησε να οργανώσει τη συνάντηση μέσω τετελεσμένων κινήσεων, ενώ η αμερικανική πλευρά εμφανίστηκε απρόθυμη λόγω δυσαρέσκειας για τη στάση του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η ένταση στις σχέσεις των δύο ηγετών εντάθηκε μετά από δημόσια κριτική του Νετανιάχου για την πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, γεγονός που προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, η πολιτική θέση του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ουάσινγκτον εμφανίζεται ιδιαίτερα επισφαλής, καθώς δέχεται έντονη κριτική τόσο από Δημοκρατικούς βουλευτές όσο και από στενούς συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου.

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Αιφνιδιασμένοι εμφανίστηκαν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου όταν διάβασαν στον ισραηλινό Τύπο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να υποδεχθεί τη Δευτέρα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Axios, καμία συνάντηση δεν είχε προγραμματιστεί.

Ο Νετανιάχου έχει επισκεφθεί το Οβάλ Γραφείο έξι φορές από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, περισσότερες από κάθε άλλον ξένο ηγέτη. Οι προηγούμενες συναντήσεις κλείνονταν μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες. Αυτή τη φορά, όμως, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσπαθεί για περισσότερες από δύο εβδομάδες να εξασφαλίσει ραντεβού.

Η απροθυμία του Τραμπ να εμφανιστεί μαζί του μπροστά στις κάμερες θεωρείται ένδειξη όχι μόνο της απόκλισης συμφερόντων μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και της απογοήτευσης του Λευκού Οίκου από τον Νετανιάχου, πέντε μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στον οποίο ενεπλάκησαν από κοινού.

Το ραντεβού που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στις αρχές του μήνα ότι ο Νετανιάχου τον τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί για την 250ή Ημέρα Ανεξαρτησίας και του ζήτησε να τον επισκεφθεί στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να του απάντησε ότι θα μπορούσε να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον μετά την επιστροφή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου. Ωστόσο, οι ημέρες πέρασαν χωρίς να οριστεί συνάντηση.

Μετά την είδηση του θανάτου του πρώην γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, το γραφείο του Νετανιάχου ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ο πρωθυπουργός ήθελε να παραστεί στην κηδεία. Συνεργάτες του ανέφεραν ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο και να συναντηθεί με τον Τραμπ τη Δευτέρα.

Μάλιστα:

ειδοποιήθηκε η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία για την προετοιμασία του κυβερνητικού αεροσκάφους,

εστάλη στην Ουάσινγκτον προπομπή αξιωματούχων πρωτοκόλλου και ασφαλείας.

Την Πέμπτη, ωστόσο, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το ταξίδι ακυρώθηκε, επειδή η κηδεία του Γκράχαμ αναβλήθηκε.

Δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν στο Axios ότι, παρότι ο Νετανιάχου επιθυμούσε τη συνάντηση, αυτή δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ ούτε προστέθηκε στο πρόγραμμα του Τραμπ.

«Η εντύπωσή μας ήταν ότι ο Μπίμπι προσπαθούσε να δημιουργήσει τη συνάντηση μέσω τετελεσμένου», ανέφερε ένας από αυτούς.

Δεν είναι σαφές εάν ο Νετανιάχου έλαβε ρητή αρνητική απάντηση. Είναι, όμως, ξεκάθαρο ότι δεν έλαβε θετική.

Ανοιχτό ενδεχόμενο για συνάντηση αργότερα

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να συναντηθούν οι δύο ηγέτες όταν ο Νετανιάχου μεταβεί στην Ουάσινγκτον για την επιμνημόσυνη τελετή του Γκράχαμ στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν, πάντως, ότι η ακύρωση του ταξιδιού μπορεί να συνδέεται και με την πεποίθηση του Νετανιάχου ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Σε αυτή την περίπτωση, θα επιθυμούσε να βρίσκεται στο Ισραήλ, ενόψει πιθανών ιρανικών αντιποίνων.

Η συνέντευξη που ενόχλησε τον Τραμπ

Η ένταση γύρω από τη συνάντηση ακολούθησε συνέντευξη του Νετανιάχου στο Fox News, λίγο πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για την Άγκυρα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέκρινε την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι ο Τραμπ εξοργίστηκε από τη συνέντευξη, ενώ δεύτερος ανέφερε ότι ο πρόεδρος θεωρούσε πως ο Νετανιάχου «δεν είχε κανένα δικαίωμα» να παρεμβαίνει στο ζήτημα.

Οι πληροφορίες για απειλή κατά του Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στην Τουρκία, το Ισραήλ διαβίβασε στις ΗΠΑ πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος είχε προτείνει σε συνάδελφό του να επιχειρηθεί η δολοφονία του Αμερικανού προέδρου στην Άγκυρα.

Οι πληροφορίες οδήγησαν τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και η αλλαγή του προεδρικού αεροσκάφους με το παλαιότερο Air Force One.

🚨 BREAKING UPDATE: President Trump says he believes press were directed to close their window shades due to a potential threat from Iran — suggests reporters may want to "change professions"



Thankfully, POTUS is SAFE over the Atlantic en route to America



"You're probably on a… https://t.co/4Sc5OnKNaH pic.twitter.com/9hZfcmdCyU — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισήμαναν, πάντως, ότι η πληροφορία προερχόταν από μία μόνο πηγή και δεν είχε επιβεβαιωθεί. Ένας από αυτούς τη χαρακτήρισε περισσότερο «επιθυμία παρά επιχειρησιακό σχέδιο».

Οι τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας ερεύνησαν την υπόθεση και κατέληξαν ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ στην Άγκυρα.

Η αυξανόμενη απομόνωση του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον

Ο Νετανιάχου εμφανίζεται πλέον ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στην Ουάσινγκτον, τόσο μεταξύ των Δημοκρατικών όσο και στον στενό κύκλο του Τραμπ και στη βάση του κινήματος MAGA.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, έχουν κατηγορήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι έκανε υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις για τον πόλεμο με το Ιράν, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν.

Την Τετάρτη, 103 Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισαν υπέρ της περικοπής αμερικανικής βοήθειας ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ.

Εβραίος παράγοντας με στενές σχέσεις με το Δημοκρατικό Κόμμα υποστήριξε ότι η ψηφοφορία αφορούσε λιγότερο την ίδια τη βοήθεια και περισσότερο την ανάγκη πολλών Δημοκρατικών να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του.

Η κριτική δεν περιορίζεται στους Δημοκρατικούς. Ο Βανς, μιλώντας στο διαδικτυακό ηχητικό πρόγραμμα του Τζο Ρόγκαν, κατηγόρησε μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για το Ιράν, ώστε να παρατείνουν τον πόλεμο.

Η υπόθεση ξεπερνά, επομένως, το ζήτημα μιας συνάντησης στον Λευκό Οίκο. Αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η θέση του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον γίνεται ολοένα και πιο επισφαλής, σύμφωνα με το Axios.

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