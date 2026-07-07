Αντίθετος στην πώληση F-35 στην Τουρκία ο Νετανιάχου: «Έχουν επιθετικές βλέψεις, απειλούν την Ελλάδα, κατέχουν τη μισή Κύπρο»

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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα, Τρίτη 7/7, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό ενημερωτικό δίκτυο CNN, ότι η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων» στη Μέση Ανατολή, λίγες ώρες αφού ο στενός σύμμαχός του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι εξετάζει αυτήν την πιθανότητα.
Η πώληση των F-35 στην Άγκυρα «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις», εκτίμησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, «απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο», κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, «να καταστρέψει το Ισραήλ».
Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι έχει πει επανειλημμένα στον Ντόναλντ Τραμπ, και τις τελευταίες ημέρες, ότι η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ είπε ότι θα «εξετάσει» την πιθανότητα πώλησης των μαχητικών αυτών στην Τουρκία.
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