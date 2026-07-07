search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 22:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.07.2026 20:44

Αντίθετος στην πώληση F-35 στην Τουρκία ο Νετανιάχου: «Έχουν επιθετικές βλέψεις, απειλούν την Ελλάδα, κατέχουν τη μισή Κύπρο»

07.07.2026 20:44
netaniahou_new

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα, Τρίτη 7/7, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό ενημερωτικό δίκτυο CNN, ότι η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων» στη Μέση Ανατολή, λίγες ώρες αφού ο στενός σύμμαχός του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι εξετάζει αυτήν την πιθανότητα.

Η πώληση των F-35 στην Άγκυρα «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις», εκτίμησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, «απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο», κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, «να καταστρέψει το Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι έχει πει επανειλημμένα στον Ντόναλντ Τραμπ, και τις τελευταίες ημέρες, ότι η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ είπε ότι θα «εξετάσει» την πιθανότητα πώλησης των μαχητικών αυτών στην Τουρκία.

Διαβάστε επίσης:

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Τα εξοπλιστικά deals για να κατευνάσουν την… απογοήτευση του Τραμπ, ο «φίλος» Ερντογάν, η άρση κυρώσεων και τα F-35

ΝΑΤΟ: Η Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών που πιάνουν ήδη τον νέο στόχο για τις αμυντικές δαπάνες

Το φέρετρο του Χαμενεΐ κατευθύνεται στο Ιράκ: Θρήνος και κατάρες στην Αμερική στην κηδεία του (Photos)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
petrelaio 76- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ βάζουν ξανά φρένο στο ιρανικό πετρέλαιο – Πάνω από 4% η άνοδος στις τιμές

panelladikes 87- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές: Σε εξέλιξη ΕΔΕ για την επανάληψη θεμάτων σε μαθητές ΕΠΑΛ – «Αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους», τονίζει το υπουργείο Παιδείας

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

aerodromio
ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζει ο κανονισμός για τα αεροπορικά ταξίδια: Αυτόματη αποζημίωση, δωρεάν διορθώσεις στο boarding pass και φθηνότερα εισιτήρια χωρίς χειραποσκευή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

melitzanes-new
CUCINA POVERA

Μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

syntaxeis new
Χωρίς κατηγορία

Ακτινογραφία Συντάξεων: Οι Κερδισμένοι του 2026, το Μπόνους των Μηνών και η «Βόμβα» των Ορίων Ηλικίας

sgouros famellos polakis spuro
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Σγουρός τα είπε όλα για συγκυβέρνηση με ΝΔ, οι Φάμελλος - Πολάκης προς τελική αναμέτρηση, οι ιδέες για Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Μαριζέτα και ο αγώνας του Σπυρόπουλου

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 22:23
petrelaio 76- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ βάζουν ξανά φρένο στο ιρανικό πετρέλαιο – Πάνω από 4% η άνοδος στις τιμές

panelladikes 87- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές: Σε εξέλιξη ΕΔΕ για την επανάληψη θεμάτων σε μαθητές ΕΠΑΛ – «Αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους», τονίζει το υπουργείο Παιδείας

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

1 / 3