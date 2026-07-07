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07.07.2026 21:22

Η Γαλλία επιστρέφει στη Συρία περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ που είχαν κατασχεθεί από την οικογένεια Άσαντ

07.07.2026 21:22
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Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 7/7, ότι η χώρα του θα αποδώσει προς όφελος του συριακού λαού περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από την κατάσχεση από τη γαλλική δικαιοσύνη αγαθών που αποκτήθηκαν παράνομα από την οικογένεια Άσαντ.

Στο περιθώριο της επίσκεψης του Μακρόν στη Δαμασκό, η Γαλλία και η Συρία υπέγραψαν μια πλήρη εταιρική σχέση και σύναψαν συμφωνίες, εκ των οποίων μια επιστολή προθέσεων σχετικά με την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων που είχαν κατασχεθεί του Ριφάατ αλ Άσαντ, θείου του έκπτωτου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από την κατάσχεση παράνομων κερδών της οικογένειας του πρώην δικτάτορα θα αποδοθούν στον συριακό λαό για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών έργων στη χώρα», ανακοίνωσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Σύρο ομόλογό του, Άχμεντ αλ Σαράα.

Το έγγραφο που υπογράφεται από τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών αναφέρει το ποσό των 51 εκατομμυρίων ευρώ.

Ποιος ήταν ο Ριφάατ αλ Άσαντ

Ο Ριφάατ αλ Άσαντ, ο οποίος πέθανε το 2026 εξόριστος σε ηλικία 88 ετών, αποκαλείτο ο «χασάπης της Χάμας» λόγω του ρόλου του στην αιματηρή καταστολή μιας εξέγερσης των Αδελφών Μουσουλμάνων σε αυτή τη συριακή πόλη το 1982. Διοικούσε τότε τις επίλεκτες δυνάμεις υπό τον Χαφέζ αλ Άσαντ, αδελφό του και πατέρα του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Στις σφαγές που έλαβαν χώρα εν μέσω πλήρους μπλακάουτ στα Μέσα Ενημέρωσης έχασαν τη ζωή τους από 10.000 έως 40.000 άνθρωποι.

Ο Ριφάατ αλ Άσαντ έφυγε κατόπιν από τη Συρία το 1984 για την Ελβετία και μετά για τη Γαλλία μετά μια απόπειρα πραξικοπήματος, για να ζήσει μια χρυσή εξορία.

Παρουσιαζόταν ως αντίπαλος του Μπασάρ, και πέρασε 37 χρόνια στη Γαλλία, πριν επιστρέψει στη Συρία το 2021 για να γλιτώσει μια καταδίκη σε φυλάκιση τεσσάρων ετών στη Γαλλία για ξέπλυμα χρήματος ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, και υπεξαίρεση συριακών δημοσίων πόρων.

«Είμαστε οι πρώτοι που αναλάβαμε αυτή τη νομική δράση και πήγαμε μέχρι τέλους. Και θα συνεχίσουμε παντού όπου είναι δυνατόν», υποσχέθηκε ο Μακρόν.

Η Γαλλία θα εξετάσει πιθανή βοήθεια των ειδικών δυνάμεων για τη Συρία

Παράλληλα, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία εργάζεται για να επαναπροσδιορίσει τη συνεργασία της με τη Συρία στον τομέα της ασφάλειας και της στρατιωτικής συνεργασίας, στην οποία περιλαμβάνεται η πιθανή υποστήριξη των γαλλικών ειδικών δυνάμεων για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στη χώρα.

«Η Γαλλία παραμένει προσηλωμένη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην περιοχή», υπογράμμισε, και πρόσθεσε: «Συνεπώς, είμαστε επίσης έτοιμοι, εντός ενός πλαισίου που επαναπροσδιορίζουμε επί του παρόντος, να παράσχουμε υποστήριξη μέσω των ειδικών μας δυνάμεων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών ομάδων».

Ο Μακρόν δήλωσε ακόμη ότι το Παρίσι είναι έτοιμο να εξετάσει πιθανές συνεργασίες που θα παρέχουν τη δυνατότητα εξοπλισμού και διαφοροποίησης των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας.

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