Τα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι 21% φθηνότερα σε σχέση με αυτά των Ευρωπαίων κατασκευαστών

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Οι δασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2024 στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατάφεραν να μειώσουν το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων που κατασκευάζονται στην Κίνα. Όμως, τον ίδιο αντίκτυπο είχε και στο μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που παράγονται στην Κίνα από τις ευρωπαϊκές μάρκες. Ωστόσο παρά τους δασμούς, τα BEV των κινεζικών εμπορικών σημάτων παραμένουν 21% φθηνότερα από αυτά των Ευρωπαίων κατασκευαστών, σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν στην Κίνα αντιπροσώπευαν το 17% της αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Δηλαδή ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το υψηλότερο ποσοστό του 22% που υπήρχε το 2024 όταν εισήχθησαν οι δασμοί. Η πτώση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις των Tesla, BMW και Volvo που μετέφεραν την παραγωγή τους από την Κίνα στην Ευρώπη. Το μερίδιο των Ευρωπαίων κατασκευαστών στις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) από την Κίνα προς την Ευρώπη μειώθηκε από 38% το 2024 σε 23% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Μείωση γνώρισε και αυτό της Tesla από 26% σε 19%. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το ήμισυ των κινεζικών εισαγωγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων ανταποκρίθηκαν στους δασμούς που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο οι διαφορετικοί δασμολογικοί συντελεστές οδήγησαν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Οι εισαγωγές της SAIC, η οποία έχει δασμό 35%, μειώθηκαν σχεδόν στο μισό μεταξύ των ετών 2023 και 2025, ενώ η BYD, στην οποία επιβλήθηκε δασμός 17%, υπερδιπλασίασε τις εισαγωγές BEV στην ΕΕ.

Πλέον οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντέδρασαν αστραπιαία και πήραν γενναίες αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν το θέμα, μεταφέροντας περισσότερη παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη σε απάντηση στους δασμούς. Ήδη έχουν ανακοινωθεί 10 προγραμματισμένες εγκαταστάσεις παραγωγής. Οι Κινέζοι κατασκευαστές μπήκαν και στο κομμάτι παραγωγής plug-in υβριδικών οχημάτων σε απάντηση στους δασμούς. Οι κινεζικές μάρκες κατέχουν πλέον το 13% της αγοράς PHEV της ΕΕ από 3% το 2024. Δηλαδή μέσα σε δύο χρόνια κατάφεραν να πάρουν μεγάλο μερίδιο αγοράς από τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Τέλος, οι κινεζικές εισαγωγές μπαταριών, οι οποίες ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουν δασμούς, αυξήθηκαν 70% μεταξύ των ετών 2020 και 2025. Από τις μπαταρίες που παράγονται στην ΕΕ, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές κατάφεραν να έχουν ποσοστό κοντά στο 25%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει και πάλι στους Κινέζους. Μάλιστα και σύμφωνα με τις αναλύσεις, ακόμη και αν υπάρξει ένας δασμός 20% στις κινεζικές μπαταρίες, αυτό θα αύξανε την τιμή των BEV που κατασκευάζονται στην ΕΕ κατά μόλις 2,8% κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την συγκεκριμένη ανάλυση.

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