Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Ποια τρόφιμα πρέπει να αποφεύγετε

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Εκτιμάται ότι ένας στους τρεις ενήλικες βιώνει τα αρνητικά συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, μεταξύ των οποίων, παλινδρόμηση της τροφής ή των οξέων του στομάχου, δυσκολία στην κατάποση, βήχα και καούρα.

Μπορείτε όμως εύκολα να πάρετε τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια σας, φροντίζοντας να καταναλώνετε τα τρόφιμα που δε διαταράσσουν το στομάχι και να προτιμάτε όσα το ηρεμούν.

Ο δρ David M. Poppers γαστρεντερολόγος στο Νοσοκομείο NYU Langone της Νέας Υόρκης παραθέτει τα τρόφιμα που μάλλον ερεθίζουν το στομάχι των πασχόντων καθώς και εκείνα που είναι πιο φιλικά με το πεπτικό σύστημα.

Ποια τρόφιμα να αποφύγετε

Τηγανιτά και πρόχειρο φαγητό. Σίγουρα η ένοχη απόλαυση της τηγανιτής πατάτας δεν θεωρείται και η πιο υγιεινή, όταν όμως πρόκειται για την πρόκληση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των απαγορευμένων τροφίμων. Μια μελέτη του Οκτωβρίου 2014 στο Przegląd Gastroenterologiczny διαπίστωσε κάποια συσχέτιση μεταξύ της σοβαρότητας των συμπτωμάτων της παλινδρόμησης και της διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των τηγανητών τροφών.

Λιπαρά κρέατα. Επεξεργασμένα κρέατα, όπως το μπέικον και το λουκάνικο μπορούν εξίσου να πυροδοτήσουν τα συμπτώματα. Οι τροφές πλούσιες σε λιπαρά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξέλθουν από το στομάχι, σε αντίθεση με τις πιο εύπεπτες τροφές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε παλινδρόμηση τροφής, σύμφωνα με τη μελέτη του 2014 στην επιθεώρηση Przegląd Gastroenterologiczny.

Καυτερά. Τα πικάντικα φαγητά, όπως η σκόνη τσίλι, το πιπέρι αλλά και το σκόρδο θα μπορούσαν να ερεθίσουν τον βλεννογόνο του οισοφάγου, σύμφωνα με μελέτη στο Journal of Thoracic Disease, προκαλώντας το αίσθημα της καούρας.

Ντομάτες. Λόγω της οξύτητας της ντομάτας, θα μπορούσαν να εντείνουν τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, το ίδιο και ο χυμός ντομάτας.

Εσπεριδοειδή. Όπως και οι ντομάτες, το ίδιο και τα εσπεριδοειδή, όπως το πορτοκάλι, το λεμόνι και το γκρέιπφρουτ είναι αρκετά όξινα.

Σκόρδο. Μαζί με τα κρεμμύδια, το σκόρδο και τα πράσα, έχουν επίσης συνδεθεί με αυξημένα συμπτώματα παλινδρόμησης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Primary Care. Αν και δεν είναι σαφείς οι λόγοι, ενδεχομένως ο ένοχος να είναι η υψηλή τους περιεκτικότητα σε FODMAPs (ζυμώσιμοι ολιγοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, μονοσακχαρίτες και πολυόλες), οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν πεπτικές ενοχλήσεις.

Σοκολάτα. Η σοκολάτα δεν είναι τόσο γλυκιά για την υγεία του στομάχου, καθώς θεωρείται μια από τις χειρότερες τροφές για την καούρα.

Μέντα. Η μέντα θα μπορούσε να εντείνει καούρα. Αυτό συμβαίνει διότι μπορεί να χαλαρώσει ο οισοφαγικός σφιγκτήρας, επιτρέποντας στο οξύ να ανέλθει.

Καφεΐνη. Η ποσότητα του καφέ και τσαγιού με καφεΐνη θα πρέπει επίσης να περιοριστεί, καθώς θεωρούνται ερεθιστικοί παράγοντες για την παλινδρόμηση.

Ανθρακούχα ποτά. Το αέριο που απελευθερώνεται από τα ανθρακούχα ποτά στο στομάχι αυξάνει την πίεση που ασκείται, αναγκάζοντας τον οισοφαγικό σφιγκτήρα να ανοίξει. Πολλά από αυτά, επίσης, περιέχουν καφεΐνη.

Αλκοόλ. Τα οινοπνευματώδη ποτά θα μπορούσαν εξίσου να διαταράξουν τον οισοφαγικό σφιγκτήρα, αυξάνοντας παράλληλα το οξύ του στομάχου.

Ποια τρόφιμα «αγαπά» το στομάχι

Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες , όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια, φυστικοβούτυρο και δημητριακά ολικής αλέσεως, αποφεύγοντας όμως αυτά που ήδη αναφέρθηκαν παραπάνω.

, όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια, φυστικοβούτυρο και δημητριακά ολικής αλέσεως, αποφεύγοντας όμως αυτά που ήδη αναφέρθηκαν παραπάνω. Ψάρια, ελαιόλαδο και ένα διατροφικό πλάνο με έμφαση στη μεσογειακή διατροφή

και ένα διατροφικό πλάνο με έμφαση στη Άπαχα κρέατα στον ατμό ή ψητά και αυγά

Ημίπαχα ή άπαχα γαλακτοκομικά

Λευκό ψωμί και ζυμαρικά

Ροφήματα βοτάνων και άφθονο νερό.

Πηγή: ygeiamou

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