Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Οκτώ σωτήριες οδηγίες για την πρόληψη των πνιγμών

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με την Σχολή Ναυαγοσωστικής του και στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας του «Απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια», για την ενημέρωση των πολιτών, προτείνει 8 χρήσιμες οδηγίες που σώζουν ζωές.
Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα, μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, συχνά χωρίς κραυγές ή εμφανή σημάδια κινδύνου. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την τελευταία πενταετία καταγράφονται κατά μέσο όρο 378 θάνατοι ετησίως, με την πλειοψηφία τους στη θάλασσα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει τον πνιγμό ως την τρίτη αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό, με 300.000 θανάτους ετησίως. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών αποτελούν σχεδόν το 25% των θυμάτων, ενώ υψηλή θνησιμότητα καταγράφεται και στους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών.
Αναλυτικά οι 8 οδηγίες της Σχολής Ναυαγοσωστικής του Ε.Ε.Σ.:
Υπενθυμίζεται ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με το Δήμο Π. Φαλήρου, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης των Πνιγμών, διοργανώνει το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 και ώρες 09:30 – 13:00, μεγάλη ενημερωτική και εκπαιδευτική δράση για την ασφάλεια στο νερό στην παραλία Εδέμ (Στάση Τραμ Μπάτης). Φόρμα συμμετοχής στη δράση του Ε.Ε.Σ. εδώ.
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