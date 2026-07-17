Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Πέμπτη (16/7), με οριακή διαφορά από τον Alpha

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Μικροδιαφοροποιήσεις στις επιδόσεις των καναλιών, ιδίως των ιδιωτικών, κατέγραψε χθες η Nielsen, ημέρα χωρίς μουντιαλική δραστηριότητα.

Το στοιχείο υποδηλώνει αφενός τη συγκυριακή συγκέντρωση σημαντικής μερίδας τηλεθεατών στα ΕΡΤ2Σπορ και ΕΡΤ1 και αφετέρου ότι ελάχιστοι διαμοιράστηκαν στα άλλα κανάλια καθώς δεν υπήρχαν μεταδόσεις αγώνων του Μουντιάλ από την ΕΡΤ.

Μικρές βελτιώσεις παρατηρήθηκαν σε σχέση με την Τετάρτη, στις χθεσινές επιδόσεις των σταθμών με αξιοσημείωτες εκείνες του Open και του ΣΚΑΙ που είδαν τα μερίδια τους να διαμορφώνονται σε 9,1% από 7,8% και σε 10,6% από 8,4% αντιστοίχως σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη ημέρα .

Κέρδη εμφάνισε και το Mega, ενώ η δυναμική του Alpha ήταν ίδια με συνέπεια την πρόκριση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών να εξασφαλίσει το κανάλι της Καλλιθέας.

Τρίτη επιλογή ήταν ο ΣΚΑΪ και με εκείνον, συνολικά τρείς σταθμοί εμφάνισαν το 10 στο κύριο μέρος του μεριδίου τους.

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