Την ανασφάλεια Τραμπ για τα «μικρά χέρια» αποκαλύπτει συντάκτης του GQ – «Αγόρασε όλα τα αντίτυπα του περιοδικού για να τα εξαφανίσει»

Ο δημοσιογράφος του GQ, Γκρέιντον Κάρτερ, αποκάλυψε την πικρή διαμάχη του με τον Ντόναλντ Τραμπ για δεκαετίες, εξαιτίας μιας διαφωνίας για το μέγεθος του χεριού του.

Ο ίδιος υπενθύμισε σε μια συνέντευξη στον Τζο Σκάρμπορο του MSNBC ότι «δεν ήθελε να κάνει» το πρώτο του εξώφυλλο με τον Τραμπ το 1984, με αφορμή την ταχεία άνοδο του τότε κατασκευαστή ακινήτων.

Το εξώφυλλο απεικόνιζε τον Τραμπ να ποζάρει με το χέρι του στο πιγούνι του δίπλα στον τίτλο, «Επιτυχία – Πόσο γλυκιά είναι», ενώ εντός του περιοδικού υπήρχε φωτογραφικό υλικό με τον δισεκατομμυριούχο και τη σύζυγό του Ιβάνα Τραμπ στο γραφείο του στο ρετιρέ του Trump Tower.

Ένα άρθρο με τίτλο «Ο Ντόναλντ Τραμπ παίρνει αυτό που θέλει» συνόδευε τις κολακευτικές φωτογραφίες, σημειώνοντας πώς «αντέχει την πολυτέλεια να κάθεται όμορφα» με «ισχυρούς φίλους, μια όμορφη σύζυγο και μια ποδοσφαιρική ομάδα».

Αλλά ο Κάρτερ είπε στον Σκάρμπορο ότι ο Τραμπ μισούσε την απεικόνιση του εαυτού του και ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένος για μια παρατήρηση για το πώς τα χέρια του έμοιαζαν «μικρά».

Ο Κάρτερ υπενθύμισε ότι ο Τραμπ θύμωσε τόσο πολύ που «έβαλε το προσωπικό του να αγοράσει κάθε αντίτυπο που έβρισκε στα περίπτερα στη Νέα Υόρκη» για να μην τα δει το κοινό.

Η ιστορία ακολουθεί μια ανασφάλεια του Τραμπ που επανεμφανίστηκε κατά την κούρσα του για τον Λευκό Οίκο, δίνοντας πολιτικά πυρομαχικά στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο μέγεθος των χεριών του σε μια συζήτηση του GOP στις εκλογές του 2016, αφού ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο τότε είχε πει: «Αν είναι μικρά, κάτι άλλο πρέπει να είναι μικρό».

Ο Κάρτερ υπενθύμισε ότι, παρόλο που δεν ήταν ενθουσιασμένος με το να δώσει στον Τραμπ το «πρώτο του εθνικό εξώφυλλο» εκείνη την εποχή, το έκανε επειδή «χρειαζόταν τα χρήματα».

«Λοιπόν, έκανα παρέα μαζί του για τρεις εβδομάδες, έγραψα την ιστορία και υπήρχαν μερικά πράγματα που δεν του άρεσαν σε αυτή», είπε.

Στην περιγραφή του ο Κάρτερ σημείωνε ότι «είναι ψηλός και καλοθρεμένος» και έγραψε ότι τα χέρια του μεγιστάνα των ακινήτων ήταν «μικρά και περιποιημένα».

«Δεν του άρεσε καθόλου αυτό», θυμάται ο Κάρτερ. «Του άρεσε το εξώφυλλο, αλλά δεν του άρεσε τίποτα άλλο».

Ο Κάρτερ πρόσθεσε ότι ο Τραμπ αγόρασε στη συνέχεια κάθε αντίγραφο που έβλεπε για να το κρύψει από το κοινό, αλλά παραδέχτηκε ότι η τακτική δεν λειτούργησε καθώς το εξώφυλλο μετέτρεψε τον Τραμπ σε διασημότητα μέσα σε μια νύχτα.

Ο συντάκτης του GQ είπε την ιστορία καθώς ρωτήθηκε σχετικά με το γεγονός ότι «κατηγορήθηκε για την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ» μετά την έναρξη της καριέρας του μελλοντικού προέδρου τη δεκαετία του 1980.

Είπε ότι ο ιδιοκτήτης του Condé Nast – ο οποίος διηύθυνε επίσης το GQ – εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τις πωλήσεις του περιοδικού που έσπευσε να εκόδσει το βιβλίο του Τραμπ The Art of the Deal.

Παρά τη μακρά ιστορία του με τον Τραμπ ο Κάρτερ δεν διστάζει να ασκήσει κριτική στον Τραμπ.

Με ένα καυστικό άρθρο που έγραψε για τον πρόεδρο στην πρώτη του θητεία το 2019, περιέγραψε τον Τραμπ ως «τρελό» και υπέθεσε ότι ήταν ψυχικά άρρωστος.

«Τότε, αν αγνοούσε κάποιος την ωμότητα και την επιθετική φιλοδοξία, είχε ακόμη και κάποια γοητεία», θυμάται ο Κάρτερ για τον Τραμπ.

«Δεδομένων των εξουσιών που του παρέχονται λόγω της τρέχουσας θέσης του, είναι σίγουρα ένας πραγματικός κίνδυνος για ολόκληρο τον κόσμο».

