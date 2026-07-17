Παππάς στην ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Όσοι επιλέγουν διαφορετική διαδρομή να παραδώσουν τις έδρες – Συλλογική ηγεσία ως τις εκλογές, προτεραιότητα τα ψηφοδέλτια 

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Να επιστρέψουν τις κοινοβουλευτικές τους έδρες όσους επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή καλεί ο Νίκος Παππάς με την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία που συνεδρίασε εν όψει της αυριανής εκλογής προέδρου και της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Προηγήθηκε η ανακοίνωση Πολάκη ότι αποσύρεται από την κούρσα για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Ο Νίκος Παππάς σημειώνει επίσης ότι η συλλογική ηγεσία είναι συνειδητή πολιτική επιλογή, απευθύνει κάλεσμα επιστροφής σε συντρόφους που αποχώρησαν σε προηγούμενες φάσεις και τέλος δίνει σήμα ότι αυτή τη στιγμή προέχει ηπροεκλογική προετοιμασία του κόμματος.

Σημειώνεται πως στην προηγούμενη Πολιτική Γραμματεία της Δευτέρας ο Νίκος Παππάς και ο Γιάννης Μπουλεκος είχαν εξουσιοδοτηθεί να ασχοληθούν με τα τρέχοντα οργανωτικά και διαχειριστικά θέματα. Στην αυριανή Κεντρική Επιτροπή εκτός από την εκλογή νέου Γραμματέα και την συμπλήρωση των οργάνων θα προταθεί η συγκρότηση Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα.

Σημεία της εισήγησης Παππά

• Η απόφαση της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα κατέστησαν σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αναπτυχθεί μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων.

• Αντί της συλλογικής προγραμματικής συζήτησης, αναδείχθηκε μια αντίληψη που δίνει προτεραιότητα στις προσωπικές διαπραγματεύσεις, στις ατομικές μετακινήσεις στελεχών και στη σταδιακή συγκρότηση ενός νέου πολιτικού σχήματος μέσω προσχωρήσεων.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Όχι γιατί εγκαταλείπει τη στρατηγική των συνεργασιών. Αντίθετα. Επειδή ακριβώς πιστεύει στις συνεργασίες, θεωρεί ότι αυτές προϋποθέτουν πολιτική ισοτιμία, δημόσιο προγραμματικό διάλογο, σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής δύναμης και συλλογικές αποφάσεις.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με πίστη στο πρόγραμμά του, την ιστορία του αλλά και το όραμά του για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Μαζί με τους συμμάχους του, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν.

• Η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό. Όσοι επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να την παραδώσουν.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν ξεκινά από το μηδέν. Διαθέτει μια ιστορική εμπειρία που καμία άλλη δύναμη του προοδευτικού χώρου δεν διαθέτει. Διαθέτει ένα ιδεολογικό και προγραμματικό κεφάλαιο που διαμορφώθηκε μέσα από τη σχέση του με την κοινωνία, την κυβερνητική του εμπειρία και τη συνεχή επεξεργασία πολιτικών προτάσεων. Και διαθέτει ένα ανθρώπινο δυναμικό με γνώση, εμπειρία και δυνατότητες να αναλάβει ξανά την ευθύνη της συσπείρωσης των αριστερών δυνάμεων.

• Απευθύνουμε ανοιχτό πολιτικό κάλεσμα σε όσους και όσες συμπορευτήκαμε τα προηγούμενα χρόνια, σε όσους και όσες οι δρόμοι μας χώρισαν μετά το 2023, αλλά εξακολουθούν να αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας ισχυρής σύγχρονης Αριστεράς, καθώς και σε νέες κοινωνικές και δημιουργικές δυνάμεις που αναζητούν έναν χώρο ουσιαστικής πολιτικής συμμετοχής.

• Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, να αξιοποιηθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος και να διασφαλιστεί ότι η επόμενη περίοδος θα στηριχθεί στη σύνθεση, στη συνεργασία και στη συλλογική ευθύνη.

• Η συλλογική ηγεσία θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο ο εκλογικός σχεδιασμός. Θα είναι η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα.

• Πρώτιστη ανάγκη είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων μας.

• Έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στα ιστορικά μέσα ενημέρωσης της παράταξής μας. Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο» αποτελούν τμήμα της ιστορικής διαδρομής της ελληνικής Αριστεράς, χώρο παραγωγής ιδεών, δημόσιου διαλόγου και δημοκρατικής έκφρασης. Η διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας και της αναβάθμισής τους αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της συνολικής μας προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της παράταξης. Η κορύφωση αυτής της προσπάθειας οφείλει να αποτυπωθεί και στη μεγάλη πολιτική και πολιτιστική πρωτοβουλία που θα αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Αυγή και το «Στο Κόκκινο» τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης πολιτικής εξόρμησης.

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