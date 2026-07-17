Κομισιόν: Έκθεση – κόλαφος για υποκλοπές και Predator στην Ελλάδα – Πλήρης στήριξη στην Κοβέσι, 4 συστάσεις για το κράτος δικαίου

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Δεσπόζουσα θέση στην έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα κατέχουν οι υποκλοπές, καθώς όπως σημειώνει η Επιτροπή, η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης με το λογισμικό Predator παραμένει ανοιχτή, παρά τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό Predator παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ εξακολουθούν να εκκρεμούν κρίσιμες έρευνες και δικαστικές διαδικασίες.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι τον Φεβρουάριο του 2026 καταδικάστηκαν πρωτόδικα τέσσερα πρόσωπα που συνδέονταν με την εμπορική προώθηση του Predator για πλημμεληματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα. Παράλληλα, το δικαστήριο διαβίβασε τη δικογραφία για περαιτέρω διερεύνηση σοβαρότερων αδικημάτων και της ενδεχόμενης εμπλοκής επιπλέον προσώπων. Όπως σημειώνει η Επιτροπή στην έκθεσή της, η απόφαση χαιρετίστηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς ως ένα σημαντικό βήμα προόδου. Οι καταδικασθέντες έχουν ασκήσει έφεση και η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό έχει οριστεί για τον Δεκέμβριο του 2026.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στην απόφαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, στα τέλη Απριλίου, να μην ανοίξει και πάλι την υπόθεση, κρίνοντας ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν συνιστούσαν νέα πραγματικά περιστατικά που να δικαιολογούν την επανεξέτασή της. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με την Κομισιόν, προκάλεσε ανησυχία σε δημοσιογράφους, θύματα των παρακολουθήσεων, δικηγόρους, κόμματα της αντιπολίτευσης και οργανώσεις. Ειδική αναφορά γίνεται στην έκθεση και στις αιτιάσεις περί ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα, λόγω του προηγούμενου ρόλου του στην εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών την επίμαχη περίοδο του σκανδάλου των υποκλοπών.

Παράλληλα, η Επιτροπή σημειώνει στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου, ότι έχουν ήδη κατατεθεί νέα αιτήματα για την επανεξέταση της υπόθεσης, ενώ επιμέρους εισαγγελικές έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, εκκρεμούν ξεχωριστές προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι οποίες αφορούν ζητήματα διαφάνειας και τις υποχρεώσεις του κράτους.

Οι τέσσερις συστάσεις της Κομισιόν προς την Ελλάδα

Η Έκθεση για το Κράτος Δικαίου 2026 εξετάζει τις εξελίξεις με βάση τέσσερις πυλώνες: το δικαστικό σύστημα, το πλαίσιο κατά της διαφθοράς, την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και τους θεσμικούς ελέγχους και τις ισορροπίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τις τέσσερις συστάσεις που είχε απευθύνει προς την Ελλάδα και το 2025, καλώντας τη χώρα να εντείνει τις προσπάθειες για την επίτευξη ενός πιο ισχυρού ιστορικού διώξεων και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, ζητεί να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του πλαισίου για τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής (lobbying), με αναθεώρηση του ορισμού του λομπίστα και αποτελεσματική εφαρμογή του σχετικού μητρώου, να προχωρήσει η υιοθέτηση και εφαρμογή νομοθετικών και άλλων εγγυήσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας των δημοσιογράφων, καθώς και να ενισχυθεί ένα σταθερό και αποτελεσματικό πλαίσιο διαβούλευσης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Δικαιοσύνη: Βελτιώσεις στη λειτουργία, αλλά οι καθυστερήσεις επιμένουν

Για το δικαστικό σύστημα, η Κομισιόν σημειώνει ότι οι πρόσφατοι διορισμοί στην ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του ίδιου του δικαστικού σώματος, ενώ αναγνωρίζει πρόοδο στην εφαρμογή της νέας δικαστικής χαρτογράφησης, στην ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, στην ενίσχυση των εισαγγελικών υπηρεσιών και στις επενδύσεις στις δικαστικές υποδομές, πολλές από τις οποίες χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Σύμφωνα με την έκθεση, έως τον Μάιο του 2026 είχαν ολοκληρωθεί 28 από τα 39 σχετικά ορόσημα και τους στόχους του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που αφορούν το κράτος δικαίου και την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, η Επιτροπή αναφέρει ότι οι μεταρρυθμίσεις αρχίζουν να αποτυπώνονται στη λειτουργία των δικαστηρίων, καθώς ο χρόνος εκδίκασης εμφανίζει τα πρώτα σημάδια βελτίωσης. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση, ιδιαίτερα στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Καταπολέμηση της Διαφθοράς: Περιορισμένες διώξεις, αν και υπάρχουν νέα εργαλεία

Στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ολοκληρώθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς 2022-2025 και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία του νέου σχεδίου. Παράλληλα, καταγράφει τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου για την παρακολούθηση των υποθέσεων διαφθοράς, την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας και των αρμόδιων υπηρεσιών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος, καθώς και βελτιώσεις στο σύστημα δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι οι διώξεις και οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων υψηλού επιπέδου, εξακολουθούν να είναι περιορισμένες. Αντίστοιχα, για το πλαίσιο διαφάνειας στις δραστηριότητες άσκησης επιρροής σημειώνει ότι δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί νομοθετικές αλλαγές στον ορισμό του λομπίστα και ότι η χρήση του σχετικού μητρώου παραμένει περιορισμένη, διατηρώντας τη σύστασή της και για τον συγκεκριμένο τομέα.

Μέσα ενημέρωσης: Θεσμικές παρεμβάσεις, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα για την προστασία των δημοσιογράφων

Στο κεφάλαιο για τα μέσα ενημέρωσης, η Επιτροπή καταγράφει σειρά θεσμικών παρεμβάσεων. Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων, της χρηματοδότησης και του προσωπικού του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στη δημιουργία οργάνου αυτορρύθμισης των μέσων ενημέρωσης, στη νέα νομοθεσία για τη διακυβέρνηση της ΕΡΤ, καθώς και στις αλλαγές που ενισχύουν τη διαφάνεια στη διάθεση της κρατικής διαφήμισης.

Παράλληλα, σημειώνει ότι προετοιμάζεται το εθνικό σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και προχωρά η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών αγωγών (SLAPPs). Ωστόσο, εκτιμά ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την προστασία των δημοσιογράφων και, για τον λόγο αυτό, διατηρεί και τη σχετική σύσταση προς την Ελλάδα.

Θεσμικά αντίβαρα: Συνταγματική αναθεώρηση και παρακολουθήσεις

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στην έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την ευθύνη των μελών της κυβέρνησης, την προστασία των δημοσιογράφων και τη βελτίωση της νομοθέτησης.

Παράλληλα, διαπιστώνει ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για έναν πιο δομημένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι η σχετική σύσταση έχει υλοποιηθεί πλήρως.

Ξεκάθαρη στήριξη στην Κοβέσι: «Στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο έργο της»

«Στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο έργο της. Είναι ανεξάρτητη, ενεργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν το έργο της» τόνισε ο επίτροπος Δικαιοσύνης Μάικλ ΜακΓκραθ στη σχετική συνέντευξη Τύπου, ερωτηθείς για τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περί εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο επίτροπος ρωτήθηκε εάν η Κομισιόν συμμερίζεται αυτή την άποψη και εξακολουθεί να στηρίζει το έργο της EPPO και της επικεφαλής της.

Ο κ. ΜακΓκραθ σημείωσε, παράλληλα, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιτελεί πολύ σημαντικό έργο για λογαριασμό της Ε.Ε., ενώ γνωστοποίησε ότι έως το τέλος του έτους η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού λειτουργίας της, στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής για την καταπολέμηση της απάτης.

Στην έκθεση, συγκεκριμένα η Κομισιόν κάνει ειδική αναφορά στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), σημειώνοντας ότι παραμένει γενικά αποτελεσματική και ότι ο αριθμός των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Ελλάδα αυξήθηκε από επτά το 2023 σε δεκατρείς το 2026. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι τον Απρίλιο του 2026 η Βουλή ήρε την ασυλία 13 βουλευτών, κατόπιν αιτημάτων της EPPO, επιτρέποντας στις εισαγγελικές αρχές να προχωρήσουν στις σχετικές υποθέσεις, ενώ σε άλλες τέσσερις περιπτώσεις η σχετική άδεια δεν χορηγήθηκε.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη προχώρησαν σε μεταρρυθμίσεις στους τομείς της Δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ενίσχυσης των θεσμικών ελέγχων, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις σε αρκετές χώρες.

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Έκθεση για το Κράτος Δικαίου θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στον σχεδιασμό του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ, καθώς προτείνει τα νέα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα (ΕΣΠΑ) να λαμβάνουν υπόψη τις προκλήσεις που εντοπίζονται στις εκθέσεις για το κράτος δικαίου. Η έκθεση θα αποτελεί επίσης μία από τις πηγές αξιολόγησης της συμμόρφωσης των κρατών-μελών με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις απαιτήσεις για το κράτος δικαίου κατά την υλοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

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