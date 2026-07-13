Κεσσές: Ο Ντίλιαν σε αγωγή παραδέχεται ότι πούλησε το Predator στην ΕΥΠ

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Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Ταλ Ντίλιαν κατά θύματος του Predator. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσσέ στην αγωγή ο ισχυρός άνδρας της Intellexa παραδέχεται ότι πούλησε το Predator στην ΕΥΠ.

«Σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι ο ενάγων πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, κάτι που από μόνο του είναι απολύτως νόμιμο, ο ισχυρισμός που προβάλλει ο εναγόμενος είναι ότι ο ενάγων εμπλέκεται άμεσα στη φερόμενη χρήση του Predator», αναφέρει το επίμαχο απόσπασμα που επικαλείται ο Κεσσές.

Ο Tal Dilian, ιδρυτής της Intellexa και πρόσωπο που έχει ταυτιστεί διεθνώς με το λογισμικό Predator, επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα, ζητώντας αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση.



📍 Η αγωγή του, όμως, περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό με… pic.twitter.com/dLelh3MlzO — Zac Kesses (@ZacKesses) July 13, 2026

Η υπόθεση θα συζητηθεί στο ισραηλινό δικαστήριο. Ο δικηγόρος καλεί τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου Ευάγγελο Μπακέλα «να πάψει να παραμένει αδρανής. Δεν υπάρχει λόγος να αναμείνει την έκδοση απόφασης από το ισραηλινό δικαστήριο. Έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει άμεσα το περιεχόμενο του δικογράφου, να ζητήσει μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής επικυρωμένα αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων της ισραηλινής διαδικασίας, να τα ενσωματώσει στην ποινική δικογραφία και να προβεί σε κάθε αναγκαία εισαγγελική ή ανακριτική ενέργεια για τη διερεύνηση των ισχυρισμών που διατυπώνονται για πρώτη φορά σε επίσημο δικαστικό έγγραφο. Μπορεί επίσης να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν να καταθέσει. Αν αμφισβητεί την αξιοπιστία του επειδή είναι κατηγορούμενος, μπορεί απλά να καλέσει για καταθέσει τον τεχνικό διευθυντή της Intellexa Merom Harpaz , την διοικητική υπεύθυνη Einat Semama και τους τρεις τεχνικούς Δημήτριο Ξυπτέρα, Ιωάννη Τουμπή και Ιωάννη Μπόλιαρη, οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει ποτέ μέχρι σήμερα».

Τέλος τονίζει ότι η υπόθεση Predator δεν είναι μία απλή ιδιωτική αντιδικία. «Κάθε νέο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο οφείλει να αξιοποιείται άμεσα από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ιδίως από τη στιγμή που τα πρόσωπα που κατείχαν δημόσιες θέσεις και έφεραν το Predator στην Ελλάδα, επιλέγουν τη σιωπή και την αλαζονεία αντί για τη λογοδοσία».

Η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ

Ο Tal Dilian, ιδρυτής της Intellexa και πρόσωπο που έχει ταυτιστεί διεθνώς με το λογισμικό Predator, επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα, ζητώντας αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση.

Η αγωγή του, όμως, περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό με ιδιαίτερη νομική και αποδεικτική σημασία.

Για πρώτη φορά, επίσημα, εγγράφως και σε δικαστικό έγγραφο δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη. Δεν αρνείται την πώληση του Predator στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη χρήση του λογισμικού για παράνομες παρακολουθήσεις.

Η αγωγή εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίου στο Ισραήλ. Κατά την εκδίκασή της, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας τους επόμενους δύο μήνες, ο Tal Dilian θα κληθεί να αποδείξει τους πραγματικούς ισχυρισμούς που ο ίδιος περιλαμβάνει στο δικόγραφό του.

Η αγωγή αυτή και ιδίως οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της, θα κατατεθούν εκ μέρους μου άμεσα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και θα τεθούν υπόψη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Μπακέλα. Ο κ. Μπακέλας είναι υποχρεωμένος να πάψει να παραμένει αδρανής. Δεν υπάρχει λόγος να αναμείνει την έκδοση απόφασης από το ισραηλινό δικαστήριο. Έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει άμεσα το περιεχόμενο του δικογράφου, να ζητήσει μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής επικυρωμένα αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων της ισραηλινής διαδικασίας, να τα ενσωματώσει στην ποινική δικογραφία και να προβεί σε κάθε αναγκαία εισαγγελική ή ανακριτική ενέργεια για τη διερεύνηση των ισχυρισμών που διατυπώνονται για πρώτη φορά σε επίσημο δικαστικό έγγραφο.

Μπορεί επίσης να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν να καταθέσει. Αν αμφισβητεί την αξιοπιστία του επειδή είναι κατηγορούμενος, μπορεί απλά να καλέσει για καταθέσει τον τεχνικό διευθυντή της Intellexa Merom Harpaz , την διοικητική υπεύθυνη Einat Semama και τους τρεις τεχνικούς Δημήτριο Ξυπτέρα, Ιωάννη Τουμπή και Ιωάννη Μπόλιαρη, οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει ποτέ μέχρι σήμερα. Η υπόθεση της χρήσης του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα δεν αποτελεί μία ιδιωτική αντιδικία. Αφορά την προστασία του κράτους δικαίου, του απορρήτου των επικοινωνιών και τη διερεύνηση μιας υπόθεσης που έχει απασχολήσει την Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα. Κάθε νέο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο οφείλει να αξιοποιείται άμεσα από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ιδίως από τη στιγμή που τα πρόσωπα που κατείχαν δημόσιες θέσεις και έφεραν το Predator στην Ελλάδα, επιλέγουν τη σιωπή και την αλαζονεία αντί για τη λογοδοσία.

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