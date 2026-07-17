Μετρό: Πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή (19/7), τα τελευταία δρομολόγια

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Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από την Κυριακή 19 Ιουλίου στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή 19/07 οι σταθμοί «Ευαγγελισμός», «Μέγαρο Μουσικής», «Αμπελόκηποι», «Πανόρμου» και «Κατεχάκη» για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.
Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών, θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Σύνταγμα» και «Εθνική ‘Αμυνα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».
Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:
Δρομολόγια προς/από Αεροδρόμιο
– Τελευταίοι συρμοί:
Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Εθνική ‘Αμυνα και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Εθνική ‘Αμυνα.
– Αναχωρήσεις από Εθνική ‘Αμυνα προς Αεροδρόμιο στις 22:17, 22:54 και 23:30 από Αεροδρόμιο προς Εθνική ‘Αμυνα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ22 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Εθνική ‘Αμυνα». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:
Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Εθνική ‘Αμυνα:
«Στ. Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Ευαγγελισμός» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Μέγαρο Μουσικής» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Αμπελόκηποι» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46), «Στ. Πανόρμου προς Εθνική Άμυνα» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Κατεχάκη» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Εθν. Άμυνα» (προσωρινή στάση, επί της οδού Μεσογείων, τέρμα γραμμής).
– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Εθνική ‘Αμυνα – Στ. Μετρό Σύνταγμα:
«Στ. Εθν. Άμυνα» (προσωρινή στάση, επί της οδού Κύπρου), «Στ. Κατεχάκη» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Αμπελόκηποι» (προσωρινή στάση επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας), «Στ. Πανόρμου προς Ευαγγελισμό» (προσωρινή στάση επί της οδού Πανόρμου), «Στ. Μέγαρο Μουσικής» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Ευαγγελισμό» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση).
«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» τονίζει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ.
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