Βάσεις 2026: Οι εκτιμήσεις ανά πεδίο – Σε ποια τμήματα αναμένεται πτώση και πού άνοδος

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, καθώς ολοκληρώθηκε η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας και μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης παρουσίασε στην ΕΡΤ τις προβλέψεις του για τις βάσεις εισαγωγής μετά τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Όπως ανέφερε, οι προβλέψεις βασίζονται σε μαθηματικό μοντέλο που εφαρμόζει εδώ και 14 χρόνια, το οποίο καλύπτει όλες τις σχολές του μηχανογραφικού.

1ο Πεδίο: Πτώση σε Νομική και Ψυχολογία

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, στις Νομικές Σχολές αναμένεται μικρή υποχώρηση των βάσεων, ακολουθώντας μία καθοδική πορεία χρόνων, φέτος ειδικότερα λόγω των χαμηλότερων επιδόσεων των υποψηφίων στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Εκτίμησε ότι:

Η Νομική Αθήνας θα διαμορφωθεί περίπου στα 17.750 μόρια.

Η Νομική Κομοτηνής στα 16.575 μόρια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Φιλολογία Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπει σημαντική άνοδο περίπου 773 μορίων, αποδίδοντάς την στην αλλαγή του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Αντίθετα, επισήμανε ότι τόσο στη Φιλολογία Αθήνας όσο και στη Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να μένουν κενές θέσεις, παρά το υψηλό ενδιαφέρον που παραδοσιακά συγκεντρώνουν οι σχολές.

2ο Πεδίο: Μεγάλη άνοδος – Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι Μηχανικοί οι πιο περιζήτητοι

Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται η μεγαλύτερη άνοδος των βάσεων. Όπως εξήγησε ο κ. Στρατηγάκης, οι εξαιρετικές επιδόσεις των υποψηφίων στη Φυσική και οι καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά οδηγούν σε σημαντική αύξηση των βάσεων.

Οι εκτιμήσεις του περιλαμβάνουν:

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.850 μόρια (+460)

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΠΘ: περίπου 18.560 μόρια (+600)

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Πάτρας: άνοδος περίπου 925 μορίων

Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.650 μόρια

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια οι υποψήφιοι στρέφονται περισσότερο προς τους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς, σε αντίθεση με τους Πολιτικούς Μηχανικούς που κυριαρχούσαν πριν από την οικονομική κρίση, γεγονός που συνδέεται με τις μεταβολές στην ελληνική και τη διεθνή οικονομία.

3ο Πεδίο: Άνοδος για τις Ιατρικές σχολές, στα 19.000 η Ιατρική Αθήνας

Στις Ιατρικές Σχολές προβλέπεται επίσης άνοδος, αλλά ηπιότερη σε σχέση με τις Πολυτεχνικές.

Ειδικότερα εκτίμησε ότι:

Ιατρική Αθήνας: περίπου 19.000 μόρια

Ιατρική Αλεξανδρούπολης: περίπου 18.350 μόρια, από 17.975 πέρυσι.

Η άνοδος στις Ιατρικές υπολογίζεται μεταξύ 200 και 400 μορίων, συμπαρασύροντας ανοδικά και τις Οδοντιατρικές και Φαρμακευτικές σχολές.

Όπως εξήγησε, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και εδώ οι πολύ καλές επιδόσεις στη Φυσική, ενώ οι ελαφρώς χαμηλότερες επιδόσεις στη Βιολογία συγκράτησαν τις αυξήσεις.

4ο Πεδίο: Σχεδόν αμετάβλητες οι Οικονομικές σχολές

Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο οι μεταβολές αναμένονται περιορισμένες. Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, οι χαμηλότερες επιδόσεις στο μάθημα της Οικονομίας αντισταθμίστηκαν από τις καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά.

Όπως ανέφερε, οι άριστες βαθμολογίες στην Οικονομία ήταν περίπου οι μισές σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα φετινά θέματα ήταν αισθητά δυσκολότερα.

Έτσι, στις υψηλόβαθμες οικονομικές σχολές αναμένεται μικρή άνοδος, περίπου 50 μορίων, ενώ στις χαμηλότερες σχολές προβλέπεται μικρή πτώση.

Η Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα 18.450 μόρια, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Αναφερόμενος στις σχολές Πληροφορικής, ο Στράτος Στρατηγάκης σημείωσε ότι παραμένει άγνωστο αν η αυξημένη συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις απολύσεις σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχει επηρεάσει τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Όπως είπε, αυτό θα φανεί μόνο όταν ανακοινωθούν οι βάσεις και δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία των πρώτων προτιμήσεων.

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