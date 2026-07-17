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17.07.2026 08:34

Μηχανογραφικό Δελτίο 2026: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για διαγραφή σχολών, τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

17.07.2026 08:34
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Μία τελευταία, περιορισμένη δυνατότητα αλλαγών θα έχουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους, καθώς το Υπουργείο Παιδείας θα ανοίξει εκ νέου την ηλεκτρονική πλατφόρμα για λίγες μόνο ώρες σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, από τις 08:30 έως τις 14:00, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συνδεθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου και να προχωρήσουν αποκλειστικά στη διαγραφή σχολών ή τμημάτων που δεν επιθυμούν πλέον να περιλαμβάνονται στις προτιμήσεις τους.

Τι επιτρέπεται και τι όχι

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνο την αφαίρεση επιλογών από το ήδη οριστικοποιημένο μηχανογραφικό.
Πιο αναλυτικά, κατά το εξάωρο λειτουργίας της εφαρμογής:

  • επιτρέπεται μόνο η διαγραφή σχολών ή τμημάτων,
  • δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέων επιλογών,
  • δεν μπορεί να αλλάξει η σειρά προτίμησης των σχολών,
  • δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση του δελτίου.

Το μέτρο δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους που έχουν δεύτερες σκέψεις για συγκεκριμένα τμήματα να τα αφαιρέσουν, αποφεύγοντας ενδεχόμενη εισαγωγή σε σχολή που τελικά δεν επιθυμούν να φοιτήσουν.

Τι θα ακολουθήσει μετά τις 14:00

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να προβάλλουν το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό τους, να αποθηκεύσουν το αρχείο, να εκτυπώσουν το δελτίο για το προσωπικό τους αρχείο.

Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά, το Υπουργείο Παιδείας θα ξεκινήσει την επεξεργασία των στοιχείων όλων των υποψηφίων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατανομή στις σχολές και να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής και τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπενθυμίζεται, ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται στις 23 ή 24 Ιουλίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Τι ισχύει για το Παράλληλο Μηχανογραφικό

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο. Σε αυτή την περίπτωση δεν προβλέπεται καμία περίοδος διορθώσεων ή διαγραφών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Επομένως, όσοι υπέβαλαν Παράλληλο Μηχανογραφικό δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε αλλαγή, είτε πρόκειται για προσθήκη ή διαγραφή τμημάτων είτε για μεταβολή της σειράς προτίμησης.

Χρήσιμη υπενθύμιση προς τους υποψηφίους

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τις επιλογές τους πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε διαγραφή, καθώς η ενέργεια αυτή είναι οριστική και δεν θα υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς των τμημάτων μετά τη λήξη της διαδικασίας. Επίσης, συνιστάται να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το τελικό μηχανογραφικό τους, ώστε να διαθέτουν αντίγραφο των οριστικών προτιμήσεών τους για μελλοντική αναφορά.

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