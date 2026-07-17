Axios: Μαζική επίθεση στο Ιράν ετοιμάζει ο Τραμπ – Δεκάδες αεροπλάνα ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ για την αποστολή δεκάδων επιπλέον αεροσκαφών ανεφοδιασμού, ενόψει πιθανής κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει σχέδια για μαζικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών υποδομών, πυρηνικών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών στόχων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν ήδη πλήγματα στο Στενό του Ορμούζ, ενώ το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις του κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Η παρουσία των αμερικανικών αεροσκαφών στα ισραηλινά αεροδρόμια προκαλεί πολιτικές τριβές, καθώς ενδέχεται να διαταράξει την εναέρια κυκλοφορία ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καλείται να λάβει την τελική απόφαση για τη φιλοξενία των αμερικανικών ενισχύσεων, ισορροπώντας μεταξύ των στρατιωτικών αναγκών και των εσωτερικών πολιτικών πιέσεων.

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Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες ακόμη αεροπλάνα ανεφοδιασμού στη χώρα ενόψει μιας πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Axios.

Αφού του παρουσιάστηκαν αρκετά νέα στρατιωτικά σχέδια σε μια συνεδρίαση της Αίθουσας Καταστάσεων την Τρίτη, ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει μια μαζική επίθεση στο Ιράν, η οποία θα έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από τις τρέχουσες επιθέσεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι ο βομβαρδισμός ιρανικών εγκαταστάσεων υποδομής, όπως οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, η διεξαγωγή περισσότερων επιθέσεων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, προκειμένου να θαφτεί ακόμη βαθύτερα το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, και ο βομβαρδισμός του υπόγειου χώρου στο όρος Πίκαξ, που θεωρείται ότι είναι μια εγκατάσταση υπό κατασκευή.

🚨 JUST IN: 🇺🇸🇮🇱 US deploys dozens of aerial refueling planes to Israel



Moving assets into position amid rising tension with Iran. pic.twitter.com/SPCOQqPNZ9 — WAR (@warsurv) July 17, 2026

Ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση, αλλά φαίνεται πρόθυμος να κλιμακώσει τον πόλεμο για να προκαλέσει αρκετή ζημιά ώστε το ιρανικό καθεστώς να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και να αποδεχτεί τις πυρηνικές απαιτήσεις του Τραμπ.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες, λένε Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Την Πέμπτη, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων στο Στενό του Ορμούζ και στις νότιες ακτές του Ιράν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.

Ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε τουλάχιστον επτά γέφυρες γύρω από την πόλη Μπαντάρ Αμπάς, η οποία θεωρείται κόμβος για τις επιχειρήσεις του Ιρανικού Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος καθώς πυρομαχικά, προμήθειες και ενισχύσεις διέρχονται από το Μπαντάρ Αμπάς σε άλλα μέρη του στενού.

Το Ιράν κλιμάκωσε επίσης τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και το Κουβέιτ. Το IRGC ισχυρίστηκε επίσης ότι επιτέθηκε σε αμερικανική βάση στη Συρία, αν και τα αμερικανικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από τη βάση πριν από αρκετούς μήνες.

Video of Massive US airforce airlift activity above Europe today towards bases in the Middle East in particular the transfer of many fighter jets to Jordan and Israel.



Somethings up… pic.twitter.com/TDze87BpnY July 17, 2026

Οι ΗΠΑ διαθέτουν επί του παρόντος περίπου 30 στρατιωτικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ και περίπου τον ίδιο αριθμό στο Αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να στείλουν αρκετές δεκάδες ακόμη αεροπλάνα ανεφοδιασμού τις επόμενες ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των αεροπλάνων στο ίδιο επίπεδο που είχε στην αρχή του πολέμου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ο αμερικανικός στρατός προτιμά να λειτουργεί τα αεροπλάνα ανεφοδιασμού από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, επειδή άλλες αεροπορικές βάσεις στην περιοχή είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε ιρανικές επιθέσεις και λιγότερο ασφαλείς για τα αμερικανικά αεροπλάνα.

Προς το παρόν, οι Ιρανοί απέχουν από το να εξαπολύσουν επιθέσεις στο Ισραήλ, επειδή πιθανότατα θα προκαλέσουν μαζικά αντίποινα.

«Μπορώ να σας πω μόνο ένα πράγμα, και θα το πω στους ηγέτες του Ιράν: Μην βασίζεστε στο ότι θα μείνετε ήσυχοι αν μας επιτεθείτε», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία του την Τρίτη. «Μην βασίζεστε σε μια επανάληψη. Επειδή δεν θα είναι επανάληψη. Αυτό θα είναι ένα διαφορετικό γεγονός, πολύ πιο ισχυρό».

Dozens of US military aircraft were seen lined up on the runways at Ben Gurion Airport near Tel Aviv in an unusual display, as regional tensions remain high.

The heavy military presence has drawn attention amid ongoing developments in the Middle East. pic.twitter.com/VZSdiKXytY — Shogri (@shogri786) July 12, 2026

Η παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών αεροπλάνων ανεφοδιασμού έχει γίνει μια πολιτική καυτή πατάτα στο Ισραήλ. Τα δεκάδες αεροπλάνα ανεφοδιασμού που ήταν σταθμευμένα στο Μπεν Γκουριόν για μήνες είχαν μπλοκάρει σχεδόν πλήρως το αεροδρόμιο. Δεν ήταν πρόβλημα στο αποκορύφωμα του πολέμου, όταν ο εναέριος χώρος του Ισραήλ ήταν ως επί το πλείστον κλειστός και πολλές αεροπορικές εταιρείες σταμάτησαν να εκτελούν πτήσεις προς το Τελ Αβίβ.

Αλλά με τον εναέριο χώρο πλέον ανοιχτό και τους Ισραηλινούς να πηγαίνουν σε καλοκαιρινές διακοπές, η ύπαρξη επιπλέον αεροπλάνων ανεφοδιασμού των ΗΠΑ που λειτουργούν από το αεροδρόμιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές, αυτό θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά επιζήμιο για τον συνασπισμό του Νετανιάχου.

Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρεγκέβ, στενή σύμμαχος του Νετανιάχου, άσκησε πιέσεις για την απομάκρυνση των αεροπλάνων ανεφοδιασμού των ΗΠΑ από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ή τουλάχιστον για τον περιορισμό του αριθμού τους. Το Υπουργείο Άμυνας και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αντέδρασαν.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από την ισραηλινή κυβέρνηση να φιλοξενήσει τα επιπλέον αεροπλάνα ανεφοδιασμού. Ο Νετανιάχου θα έχει τον τελευταίο λόγο στο θέμα.

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