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17.07.2026 21:33

Φονική έκρηξη στον Ασπρόπυργο: «Με το φορτίο που είχε θα μπορούσε να πάρει 500 ζωές» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης του συνεργείου 

17.07.2026 21:33
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Δικαστικός πραγματογνώμονας πραγματοποίησε αυτοψία στο συνεργείο βαρέων οχημάτων στον Ασπρόπυργο όπου πραγματοποιήθηκε η φονική έκρηξη. Αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν γύρω από τα αίτια της έκρηξη. 

Ο ιδιοκτήτης του συνεργείου υποστήριξε ότι το βυτιοφόρο είχε ζημία. «Εγώ ό,τι έχω πάθει το έχω πάθει από την καλοσύνη μου. Το αμάξι αυτό έχει δύο σούστες μπροστά, δύο ελάσματα. Το ένα ήταν κομμένο. Με το φορτίο που είχε αυτός, αν ήταν στον δρόμο, μπορεί να είχε πάρει 500 ζωές».

Από την πλευρά του, ο διαχειριστής του βυτιοφόρου δήλωσε στο μέσο πως «Εμένα η νομοθεσία με καλύπτει. Γυρίζει και μου λέει, πως από τη στιγμή που δεν υπάρχουν θερμικές εργασίες πάνω στο βυτίο σου, αυτό θα πρέπει να το κρίνει ο ιδιοκτήτης του συνεργείου».

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά τρεις εργαζόμενοι. Ο ένας υπέκυψε στα τραύματα του (12/7) οι άλλοι δύο δίνουν μάχη για τις ζωές τους. 

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 23:00
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