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17.07.2026 21:59

Μαρία Σάκκαρη: Στο πλευρό της ο αρραβωνιαστικός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και το πρωθυπουργικό ζεύγος, στον μεγάλο αγώνα της (Photos/Video)

17.07.2026 21:59
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Τη στήριξη των αγαπημένων της προσώπων είχε η Μαρία Σάκκαρη στον προημιτελικό απέναντι στην Αλίσια Παρκς, στο πλαίσιο του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250.

Στο box της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στο Center Court του Stadion Sports Center, δίπλα από τους προπονητές της, βρέθηκε ο αρραβωνιαστικός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, παρακολούθησαν την αναμέτρηση από τις εξέδρες του γηπέδου.

Στην κερκίδα εντοπίστηκε επίσης η μητέρα της τενίστριας, Αγγελική Κανελλοπούλου, η οποία παρακολούθησε τον αγώνα έχοντας δίπλα της τον Γιώργο Καραγκούνη.

Η σχέση της Μαρίας Σάκκαρη με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή είναι οικογενειακή, καθώς η Ελληνίδα αθλήτρια είναι νονά του μεγαλύτερου γιου του.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 23:02
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