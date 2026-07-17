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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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17.07.2026 20:44

Μουντιάλ 2026: 17 λεπτά θα διαρκέσει το halftime, το all star cast που θα ανέβει στη σκηνή (Video)

17.07.2026 20:44
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αναμέτρηση Αργεντινής και Ισπανίας για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ακολουθώντας τα αμερικανικά πρότυπα, στο ημίχρονο που οι αθλητές κάνουν διάλειμμα, θα προβληθεί ένα φαντασμαγορικό σόου

Κατά παράβαση των κανονισμών της FIFA το ημίχρονο θα διαρκέσει 17 λεπτά. Συγκεκριμένα το σόου θα είναι 11 λεπτά και 6 λεπτά θα χρειαστούν για την αποσυναρμολόγηση της σκηνής

Στα 11 λεπτά θα ανέβουν στη σκηνή του MetLife Stadium η Μαντόνα, ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Σακίρα, ο Μπρούνα Μπόι, οι BTS, ο μαέστρος Γκουστάβο Ντουνταμέλ, οι Coldplay και οι PS22 Chorus για να χαρίσουν αξέχαστες στιγμές στους τηλεθεατές. 

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 21:24
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