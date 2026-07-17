Μουντιάλ 2026: Ο Σλοβένος διαιτητής Σλάβκο Βίντσιτς θα σφυρίξει τον τελικό – Ξέσπασε σε κλάματα μόλις έμαθε τον διορισμό του

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Ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσιτς είναι ο «εκλεκτός» της FIFA για να σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ.

Την Κυριακή (19/7) στις 22:00 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο με τον Βίντσιτς, μαζί με τους εναπομείναντες διαιτητές του τουρνουά, να συγκεντρώνονται σε ένα μίτινγκ για να ανακοινωθούν τα πρόσωπα που θα διαιτητεύσουν τον μικρό και τον μεγάλο τελικό.

Ο Βίντσιτς μόλις έμαθε ότι επιλέχθηκε, δεν μπορούσε να το πιστέψει και έβαλε τα κλάματα, ενώ αγκάλιασε δίπλα του τους συνεργάτες του.

Βοηθοί του ορίστηκαν οι επίσης Σλοβένοι, Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αντχάμ Μαχαντμέ από την Ιορδανία.

O Bίντσιτς έχει σφυρίξει ως πρώτος διαιτητής τρία παιχνίδια σε αυτό το Μουντιάλ:

το Βραζιλία – Μαρόκο (1-1) για τη φάση των ομίλων

το Ιορδανία – Αλγερία (1-2) επίσης για τη φάση των ομίλων

και το Μεξικό – Εκουαδόρ (2-0) για τη φάση των «32»

Στον μικρό τελικό μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας, διαιτητής θα είναι ο Χέσους Βελενζουέλα Σάεθ από τη Βενεζουέλα.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final….🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

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