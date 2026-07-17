ΣΥΡΙΖΑ: Εκλογή προέδρου ΚΟ στη σκιά του κύματος φυγής – Η κάλπη με Δούρου, η απόσυρση Πολάκη με αιχμές και ο Παππάς με τη συλλογική ηγεσία

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Κάλπη με μοναδική υποψήφια για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την Ρένα Δούρου, στήνει η Κουμουνδούρου, με τη διαδικασία να διαξάγεται το Σάββατο 18 Ιουλίου και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή. Προηγήθηκε η ανακοίνωση Πολάκη με αιχμές ότι αποσύρεται από την κούρσα για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ συνεδρίασε την Παρασκευή η Πολιτική Γραμματεία εν όψει της αυριανής εκλογής προέδρου και της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.

Πάντως, κάποιες… κακές γλώσσες λένε ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα… υπάρχει σε λίγο κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ήδη ο αριθμός των βουλευτών που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί φθάνει τους 12… Κι ενώ συνεχίζεται το ντόμινο, το πιθανότερο είναι να προσέλθουν το Σάββατο να ψηφίσουν την μοναδική υποψήφια μόλις 7 βουλευτές που είχαν ψηφίσει για γραμματέα της ΚΟ και οι δύο ευρωβουλευτές (Αρβανίτης και Κουντουρά).

Νωρίτερα,ο Παύλος Πολάκης, απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας, από τα Σφακιά που βρίσκεται, ανάρτηση με μια… αινιγματική μαντινάδα.

Ο βουλευτής Χανίων ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την προεδρία της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Ρένα Δούρου εμφανίζεται ως το φαβορί για τη θέση αυτή. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι:

Τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας λάβει σχεδόν 44% στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αρνήθηκα να σύρω τον κόσμο μας σε 2ο εκλογικό γύρο. Τότε, πήρα την απόφαση αυτή, κρίνοντας ότι δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Με συντροφικότητα αποδέχτηκα τη νίκη του Σωκράτη Φάμελλου, δεν εξέφρασα καμία πικρία για την αλαζονική και σίγουρα μη συντροφική επιλογή που έκανε όσον αφορά τη στελέχωση των οργάνων του κόμματος και συνέχισα τη δουλειά που έκανα μαζί με τους συντρόφους του Τμήματος Διαφάνειας. Για μια ακόμα φορά η ομαδική μας δουλειά, είχε αποτελέσματα (π.χ. παραίτηση Λαζαρίδη).

Αυτά μέχρι την «ανεξήγητη» στροφή του κόμματος και την αλλοπρόσαλλή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου, όταν με εισήγηση του παραιτηθέντος πια προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε μόλις ιδρυθεί και το οποίο δεν είχε δημοσιοποιήσει καν τις προγραμματικές του θέσεις. Η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή απόφαση, είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, καταφέραμε να ανατρέψουμε τα σχέδια όσων ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτός εκλογικής μάχης και με την έκτακτη Κ.Ε. του περασμένου Σαββάτου εξασφαλίσαμε την αυτονομία του κόμματος.

Σήμερα, είμαι μπροστά σε μια ακόμα δύσκολη απόφαση. Έχω από καιρό ξεκαθαρίσει ότι η δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου για την ανατροπή Μητσοτάκη μπορεί να γίνει μόνο στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλισης που θα αναδιανέμει πλούτο υπέρ της εργασίας, θα επαναφέρει υπό δημόσιο έλεγχο στρατηγικούς πυλώνες της οικονομίας, θα ακυρώσει τους άδικους μνημονιακούς νόμους, αλλάζοντας κράτος και δικαιοσύνη.

Κάτι τέτοιο απαιτεί μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου Κ.Ο., συνθήκη που από ότι φαίνεται δεν υπάρχει. Κάποιοι/ες έχουν κάνει άλλες επιλογές.

Άραγε, το αν οι Βουλευτές μας ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο;

Άραγε, οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας;

Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων ,να έχουμε δυο υποψηφιότητες;

Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητα μου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.

Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει.

ΥΓ. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.

«Στράτα μου ίδια ήσουνα κι ίδια πομένεις πάντα…

και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα»

Ωστόσο, ακόμα απομένουν αναπάντητα ερωτήματα:

Πρώτον , θα πάει στη διαδικασία εκλογής προέδρου Κ.Ο.; Κι αν ναι, τι θα ψηφίσει;

, θα πάει στη διαδικασία εκλογής προέδρου Κ.Ο.; Κι αν ναι, τι θα ψηφίσει; Δεύτερον , από εκεί και πέρα, θα διεκδικήσει, όπως λένε ορισμένες πληροφορίες, τη θέση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει – τύποις- και το ρόλο του επικεφαλής του κόμματος στις εκλογές;

, από εκεί και πέρα, θα διεκδικήσει, όπως λένε ορισμένες πληροφορίες, τη θέση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει – τύποις- και το ρόλο του επικεφαλής του κόμματος στις εκλογές; Τρίτον, τι εννοεί όταν γράφει ότι «οι άλλοι ό,τι κι αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατι δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα… ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…»;

Η επιστολή υποψηφιότητας Δούρου

«Με την παρούσα επιστολή μου δηλώνω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός μας. Ανταποκρίνομαι, όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του», αναφέρει σε ανάρτηση της η Ρένα Δούρου.

Αναλυτικά η επιστολή της:

«Συντρόφισσες και σύντροφοι, με την παρούσα επιστολή μου δηλώνω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός μας.

Ανταποκρίνομαι, όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του. Μια ΚΟ που έχει προσφέρει σοβαρό έργο από το 2023 ως σήμερα, ασκώντας τεκμηριωμένη κριτική στη δεξιά κυβέρνηση της σήψης και της διαφθοράς, τιμώντας πλήρως την εμπιστοσύνη και την ψήφο των πολιτών.

Σήμερα η ΚΟ, για λόγους που δεν σχετίζονται με την ποιότητα της δουλειάς της, βρίσκεται και αυτή όπως και συνολικά το κόμμα σε κρίση. Ανεξαρτητοποιήσεις χωρίς παράδοση της έδρας, παραιτήσεις, χωρίς διατύπωση συγκεκριμένων πολιτικών διαφορών, όλα αυτά την έχουν λαβώσει, μικρύνει, αποδυναμώσει. Όχι όμως απαξιώσει.

Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη. Η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ, η αναδιάταξη των δυνάμεών του ενόψει της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την ΚΟ.

Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους, απέναντι στους συμπολίτες μας που μας στηρίζουν, με σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, συνέπεια, χωρίς διχαστικές συμπεριφορές και προσωπικούς ανταγωνισμούς, βάζοντας το “εμείς” πάνω από τα “εγώ”, με σεβασμό στις απόψεις όλων, ό,τι δηλαδή χαρακτηρίζει διαχρονικά το ήθος της Αριστεράς, έχουμε το χρέος να κάνουμε την ΚΟ την αιχμή του δόρατος του αγώνα μας κατά της διεφθαρμένης δεξιάς κυβέρνησης. Και την αφετηρία για την αναγέννηση του κόμματός μας.

Με στόχο μετά από τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, να είναι παρών στη Βουλή, λειτουργώντας ως καταλύτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης για την ελπίδα και την αλλαγή, για το μέλλον του τόπου».

Παππάς: Συλλογική ηγεσία ως τις εκλογές, προτεραιότητα τα ψηφοδέλτια

Να επιστρέψουν τις κοινοβουλευτικές τους έδρες όσους επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή καλεί ο Νίκος Παππάς με την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία που συνεδρίασε εν όψει της αυριανής εκλογής προέδρου και της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.

Ο Νίκος Παππάς σημειώνει επίσης ότι η συλλογική ηγεσία είναι συνειδητή πολιτική επιλογή, απευθύνει κάλεσμα επιστροφής σε συντρόφους που αποχώρησαν σε προηγούμενες φάσεις και τέλος δίνει σήμα ότι αυτή τη στιγμή προέχει ηπ ροεκλογική προετοιμασία του κόμματος.

Σημειώνεται πως στην προηγούμενη Πολιτική Γραμματεία της Δευτέρας ο Νίκος Παππάς και ο Γιάννης Μπουλεκος είχαν εξουσιοδοτηθεί να ασχοληθούν με τα τρέχοντα οργανωτικά και διαχειριστικά θέματα. Στην αυριανή Κεντρική Επιτροπή εκτός από την εκλογή νέου Γραμματέα και την συμπλήρωση των οργάνων θα προταθεί η συγκρότηση Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα.

Σημεία της εισήγησης Παππά

• Η απόφαση της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα κατέστησαν σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αναπτυχθεί μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων.

• Αντί της συλλογικής προγραμματικής συζήτησης, αναδείχθηκε μια αντίληψη που δίνει προτεραιότητα στις προσωπικές διαπραγματεύσεις, στις ατομικές μετακινήσεις στελεχών και στη σταδιακή συγκρότηση ενός νέου πολιτικού σχήματος μέσω προσχωρήσεων.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Όχι γιατί εγκαταλείπει τη στρατηγική των συνεργασιών. Αντίθετα. Επειδή ακριβώς πιστεύει στις συνεργασίες, θεωρεί ότι αυτές προϋποθέτουν πολιτική ισοτιμία, δημόσιο προγραμματικό διάλογο, σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής δύναμης και συλλογικές αποφάσεις.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με πίστη στο πρόγραμμά του, την ιστορία του αλλά και το όραμά του για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Μαζί με τους συμμάχους του, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν.

• Η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό. Όσοι επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να την παραδώσουν.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν ξεκινά από το μηδέν. Διαθέτει μια ιστορική εμπειρία που καμία άλλη δύναμη του προοδευτικού χώρου δεν διαθέτει. Διαθέτει ένα ιδεολογικό και προγραμματικό κεφάλαιο που διαμορφώθηκε μέσα από τη σχέση του με την κοινωνία, την κυβερνητική του εμπειρία και τη συνεχή επεξεργασία πολιτικών προτάσεων. Και διαθέτει ένα ανθρώπινο δυναμικό με γνώση, εμπειρία και δυνατότητες να αναλάβει ξανά την ευθύνη της συσπείρωσης των αριστερών δυνάμεων.

• Απευθύνουμε ανοιχτό πολιτικό κάλεσμα σε όσους και όσες συμπορευτήκαμε τα προηγούμενα χρόνια, σε όσους και όσες οι δρόμοι μας χώρισαν μετά το 2023, αλλά εξακολουθούν να αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας ισχυρής σύγχρονης Αριστεράς, καθώς και σε νέες κοινωνικές και δημιουργικές δυνάμεις που αναζητούν έναν χώρο ουσιαστικής πολιτικής συμμετοχής.

• Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, να αξιοποιηθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος και να διασφαλιστεί ότι η επόμενη περίοδος θα στηριχθεί στη σύνθεση, στη συνεργασία και στη συλλογική ευθύνη.

• Η συλλογική ηγεσία θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο ο εκλογικός σχεδιασμός. Θα είναι η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα.

• Πρώτιστη ανάγκη είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων μας.

• Έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στα ιστορικά μέσα ενημέρωσης της παράταξής μας. Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο» αποτελούν τμήμα της ιστορικής διαδρομής της ελληνικής Αριστεράς, χώρο παραγωγής ιδεών, δημόσιου διαλόγου και δημοκρατικής έκφρασης. Η διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας και της αναβάθμισής τους αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της συνολικής μας προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της παράταξης. Η κορύφωση αυτής της προσπάθειας οφείλει να αποτυπωθεί και στη μεγάλη πολιτική και πολιτιστική πρωτοβουλία που θα αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Αυγή και το «Στο Κόκκινο» τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης πολιτικής εξόρμησης.

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