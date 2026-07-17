Μουντιάλ: Ο τελικός ξεπέρασε και το Super Bowl – Αστρονομικά ποσά για ένα εισιτήριο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το Super Bowl είναι παραδοσιακά το πιο ακριβό αθλητικό event στις ΗΠΑ, αλλά ο τελικός του Μουντιάλ την Κυριακή τον ξεπερνάει.

Η Αργεντινή και η Ισπανία θα μονομαχήσουν για τον τίτλο και οι τιμές των εισιτηρίων έχουν καταρρίψει κάθε ρεκόρ.

Στο γήπεδο του Ιστ Ράδερφορντ στο Νιου Τζέρσεϊ τα εισιτήρια έχουν φύγει και προκαλούν… ίλιγγο στις τιμές τους καθώς το πιο φτηνό (στον… ξενώνα) κοστίζει 7.451 δολάρια! Το πιο ακριβό φτάνει τα 28.479 δολάρια, ενώ ο μέσος όρος ανέρχεται στα 11.327 δολάρια.

Το πιο ακριβό εισιτήριο στο Super Bowl ήταν το 2024 με μέσο όρο 9.411 δολάρια.

Διαβάστε επίσης

Ο Αντετοκούνμπο παρουσιάστηκε από τους Μαϊάμι Χιτ: Από σεβασμό στο Μιλγουόκι άφησα το «Νο34», ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο (video)



Μουντιάλ 2026: Ο Σλοβένος διαιτητής Σλάβκο Βίντσιτς θα σφυρίξει τον τελικό – Ξέσπασε σε κλάματα μόλις έμαθε τον διορισμό του

Κλήρωση Super League: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας για τη νέα σεζόν, οι ημερομηνίες όλων των ντέρμπι