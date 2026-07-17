search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 12:43
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.07.2026 10:45

Μουντιάλ: Ο τελικός ξεπέρασε και το Super Bowl – Αστρονομικά ποσά για ένα εισιτήριο

17.07.2026 10:45
gipedo-neas-yorkis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το Super Bowl είναι παραδοσιακά το πιο ακριβό αθλητικό event στις ΗΠΑ, αλλά ο τελικός του Μουντιάλ την Κυριακή τον ξεπερνάει.

Η Αργεντινή και η Ισπανία θα μονομαχήσουν για τον τίτλο και οι τιμές των εισιτηρίων έχουν καταρρίψει κάθε ρεκόρ. 

Στο γήπεδο του Ιστ Ράδερφορντ στο Νιου Τζέρσεϊ τα εισιτήρια έχουν φύγει και προκαλούν… ίλιγγο στις τιμές τους καθώς το πιο φτηνό (στον… ξενώνα) κοστίζει 7.451 δολάρια! Το πιο ακριβό φτάνει τα 28.479 δολάρια, ενώ ο μέσος όρος ανέρχεται στα 11.327 δολάρια. 

Το πιο ακριβό εισιτήριο στο Super Bowl ήταν το 2024 με μέσο όρο 9.411 δολάρια.

Διαβάστε επίσης

Ο Αντετοκούνμπο παρουσιάστηκε από τους Μαϊάμι Χιτ: Από σεβασμό στο Μιλγουόκι άφησα το «Νο34», ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο (video)

Μουντιάλ 2026: Ο Σλοβένος διαιτητής Σλάβκο Βίντσιτς θα σφυρίξει τον τελικό – Ξέσπασε σε κλάματα μόλις έμαθε τον διορισμό του

Κλήρωση Super League: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας για τη νέα σεζόν, οι ημερομηνίες όλων των ντέρμπι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katolisthisi-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κατολίσθηση καταπλάκωσε σπίτια στη Κίνα – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων (videos)

bernam-starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει σήμερα την ηγεσία των Εργατικών – Τη Δευτέρα η παραίτηση Στάρμερ

heart_new_123
ΥΓΕΙΑ

Ανδρική και γυναικεία καρδιά: Πόσο διαφέρουν τελικά;

latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λατινοπούλου: Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών

peter-jackson_1707_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Peter Jackson: Επιστρέφει στη σκηνοθεσία μετά από 12 χρόνια – Θα γυρίσει το sequel της ταινίας «The Adventures of Tintin»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

skrekas – mitsotakis- polakis- kasimati – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η ιδιότυπη κυβερνητική ικανοποίηση για ΟΠΕΚΕΠΕ, το κύμα «ανεξαρτησίας» στον ΣΥΡΙΖΑ, οι 2 φάσεις προς ΕΛΑΣ και το πάρτι Μητσοτάκη και ο Πολάκης ως… Αγγλία  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 12:42
katolisthisi-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κατολίσθηση καταπλάκωσε σπίτια στη Κίνα – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων (videos)

bernam-starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει σήμερα την ηγεσία των Εργατικών – Τη Δευτέρα η παραίτηση Στάρμερ

heart_new_123
ΥΓΕΙΑ

Ανδρική και γυναικεία καρδιά: Πόσο διαφέρουν τελικά;

1 / 3